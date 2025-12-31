miércoles 31 de diciembre de 2025
31 de diciembre de 2025
Insólito.

En plena ola de cortes de luz, el Gobierno confirma un aumento de Edesur

El Gobierno confirmó los cuadros tarifarios de luz que comenzarán a regir en enero para Edesur y Edenor. Esto se da en medio constantes cortes de luz.

El aumento será de 2,24% para Edesur en medio de los cortes de luz. 

En medio de los constantes cortes de luz que se sufren en el AMBA en medio de este calor extremo que hoy razará los 40 grados, el Gobierno nacional confirmó los cuadros tarifarios de luz que empezarán a regir en enero, con un aumento del 2,31% para Edenor y 2,24% para Edesur.

El incremento en el Costo Propio de Distribución (CPD) que las empresas trasladarán a los usuarios en el primer mes del 2026 se formalizó mediante las Resoluciones 841 y 842/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Cómo se calcula el aumento de Edesur

Para calcular la actualización, se toman las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que en noviembre fueron del 1,59% y 2,47%, respectivamente.

Los textos oficiales destacaron que “que para el consumo base (y, en su caso, para el consumo excedente) de los usuarios Residenciales Nivel 2 y Nivel 3 se aplicarán las bonificaciones establecidas al valor del precio mayorista de la Energía correspondiente a los usuarios Residenciales Nivel 1, o las que se establezcan en el futuro, por la Secretaría de Energía”.

Con el comienzo de 2026, se pondrán en marcha el nuevo esquema de subsidios denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que establece un tope de ingresos equivalente a 3 canastas básicas totales. Aquellos hogares en los que la suma de los ingresos de todos sus integrantes supere el monto del tope, dejarán de recibir subsidios, si aún contaban con el beneficio.

La suba de las facturas de electricidad se suman a las actualizaciones del gas y el agua, que también fueron comunicadas formalmente en esta última semana del año.

Cielo algo a parcialmente nublado, mínima de 27º y máxima de 38º para el miércoles 31.
Agotador.

Hoy será el día más caluroso del año: cuándo baja la temperatura

