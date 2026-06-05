La campaña de vacunación antigripal llega a más instituciones de Lomas

En uno de los espacios con más historia en Lomas.

La Sociedad de Fomento Lomas Este abre sus puertas para activar la campaña de vacunación antigripal.

A pedido de los vecinos, los adultos mayores y personas con factores de riesgo podrán vacunarse en la Sociedad de Fomento Lomas Este. El jueves 11, de 13.30 a 15.30, el espacio abre sus puertas para activar la campaña de vacunación antigripal.

Gracias al apoyo del Municipio de Lomas de Zamora y su iniciativa de acercar este tipo de operativos para la salud a los barrios, la sociedad de fomento ubicada en Miguel Cané 967, entre Campos y General Palacios brindará el servicio con acceso libre y gratuito por primera vez para acercar a los vecinos esta oportunidad.

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La campaña del jueves que viene es para los adultos mayores de 65 años y para las personas con algún factor de riesgo que necesite aplicarse la vacuna antigripal. Por eso, los interesados deben tener en cuenta que los cupos son limitados.

"Sólo se pide que se presenten en el horario especificado y con DNI en mano", detalló Gloria, miembro de la sociedad de fomento con una larga historia en el barrio.

La alternativa apunta a que puedan acercarse los vecinos de la zonas y alrededores que todavía no se hayan podido aplicar la vacuna antigripal, que es una dosis fundamental en la época de bajas temperaturas.

Un espacio con trayectoria barrial

La Sociedad de Fomento Lomas Este cuenta con una historia en el barrio de 78 años de trabajo junto a la comunidad. El espacio trabaja constantemente en brindar alternativas a los vecinos del barrio.

Desde su fundación es un punto de encuentro para reuniones y realizar distintas actividades de recreación. Recientemente desde la comisión anunciaron que gracias a una reunión de equipo se intercambiaron ideas y propuestas para realizar durante el año.

La campaña de vacunación es una de las alternativas que se realizarán por primera vez y esperan repetir otros encuentros de este tipo como operativos de salud para los vecinos.

Dentro del espacio también funciona la Biblioteca Popular Julio Cortázar que es fundamental a la hora de sostener el ámbito cultural. Allí se brinda un lugar de lectura y encuentro.

"Trabajamos contantemente para seguir construyendo un espacio cada vez más abierto, inclusivo y solidario. Apuntamos a reunir y no a dividir. Para abrir y no cerrar, para compartir y no excluir. Convocamos a todos los vecinos a acercarse, participar porque el barrio es de todos", concluyeron los responsables de la sociedad de fomento.