Campaña contra la gripe en Lomas de Zamora: quiénes pueden vacunarse

En Lomas de Zamora vacunan contra la gripe en hospitales y centros integrales de salud.

Desde el lunes 23 de marzo se pondrá en marcha la segunda etapa de la campaña de vacunación antigripal en Lomas de Zamora con el objetivo de proteger a los vecinos contra la gripe . Además de las personas mayores de 65 años y el personal de salud , la vacuna estará disponible para todos los grupos de riesgo .

Esta nueva etapa incluye a niñas y niños de 6 a 24 meses , personas embarazadas en cualquier trimestre de gestación , puérperas (preferentemente antes del egreso de la maternidad), personas de 2 a 64 años con factores de riesgo , personal estratégico y personas en contacto con aves de corral .

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Los vecinos podrán vacunarse gratis de lunes a viernes, de 8 a 16, y los sábados, de 8 a 13, en el HDI Banfield (Cochabamba 922) y en el HDI Temperley (Avenida Hipólito Yrigoyen 10.002) . La vacuna también estará disponible de lunes a viernes, de 8 a 13, en el Hospital Alende de Budge (Claudio de Alas y Azamor) , y de lunes a viernes, de 8 a 16, en los Centros Integrales de Salud que funcionan en los distintos barrios y cuyas direcciones pueden encontrarse en la web del Municipio .

La vacuna no requiere orden médica y puede aplicarse junto con otras como la del COVID , Neumococo y las del Calendario Nacional . Además de la protección contra la gripe, es efectiva contra las formas graves de infección por variantes del subclado K que actualmente están en circulación en el Hemisferio Norte y Sur con aumentos de la transmisión de la enfermedad durante este invierno en Europa y Estados Unidos .

Desde la Secretaría de Salud y la Agencia de Personas Mayores visitaron el Hogar San Roque de Banfield para acercar la vacuna y cuidar la salud de los vecinos que forman parte de la institución. En las próximas semanas seguirán recorriendo instituciones con el objetivo de garantizar la inmunización.

La importancia de vacunarse contra la gripe

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy contagiosa ya que se transmite de una persona a otra por el contacto de gotitas provenientes de la vía respiratoria de personas infectadas que se propagan al toser, estornudar o también a través de superficies u objetos contaminados con estas secreciones.

Aunque la mayoría de los afectados se recupera en una o dos semanas, en los grupos de riesgo que no estén vacunados puede ocasionar graves complicaciones. Por eso, con la vacunación antigripal se apunta a reducir las hospitalizaciones y muertes ocasionadas por la infección del virus.

Para prevenir la gripe es importante lavarse las manos regularmente y usar alcohol en gel; no compartir utensilios ni objetos de uso personal; y ventilar los ambientes con frecuencia.