Juntan juguetes en Temperley para festejar el Día del Niño junto a 14 comedores de la zona

Los martes y jueves de 14.30 a 18.30 se pueden dejar la donaciones en Cerrito 65, Temperley.

Cuentan con un espacio en Temperley donde reparan los juguete para luego ser donados.

La campaña solidaria "Convertí tus juguetes en sonrisas" que lanza todos los años la Fundación Sendero de Temperley está en sus últimas semanas y anunciaron que seguirán recibiendo donaciones de cara al festejo que preparan para el Día del Niño en agosto.

La colecta se basa en poder juntar la mayor cantidad de juguetes nuevos o usados en buen estado para entregar a los chicos que asisten a los merenderos y comedores que la fundación apadrina.

"Arrancamos a principio de este mes y vamos a estar recibiendo las últimas donaciones en estas dos semanas que quedan", comentó Yanela que es una de las voluntarias de la fundación ubicada en Cerrito 43, Temperley.

Si bien comenzaron la colecta con un mes de anticipación para poder llegar a una buena cantidad de donaciones para entregar, destacaron que todavía faltan juguetes ya que la fundación apadrina a unos 14 comedores y merenderos de Lomas y alrededores.

"El tema de comenzar la campaña solidaria con tanta anticipación es porque nosotros nos encargamos de poner cada juguete en condiciones sobre todo a aquellos que lo necesiten porque si bien pedimos que donen los juguetes nuevos o en buen estado, también recibimos a aquellos que tengan que ser reparados", explicó la voluntaria.

Luego de recibir cada donación, reparar en caso que haga falta, lo que se hace es poner cada chiche en una bolsita para ser entregado en el Día del Niño. "Siempre pensamos en que tengan una linda presentación para los niños que lo reciban", aseguraron desde la Fundación que trabaja desde hace más de dos décadas en la ayuda social.

Cómo colaborar con los juguetes

Los que quieran donar juguete nuevos, usados en buen estado o para que la fundación pueda repararlos y entregarlos hay que acercarse al espacio solidario, los martes y jueves de 14.30 a 18.30 y allí se van a estar recepcionando cada una de las colaboraciones que llegarán a esos chicos que tanto lo van a agradecer.

Respecto al festejo que realizarán para el Día del Niño aseguraron que se realizará a mediados de agosto en uno de los comedores que ellos apadrinan, pero aún no confirmaron donde será.

Para más información enviar un mensaje privado a @fundacionsendero o en Facebook/Fundación Sendero

Una fundación con compromiso

"Buscamos ser el cambio social siendo ejemplo en la inclusión de comunidades vulnerables para un mundo más justo", aseguraron los voluntarios que trabajan incansablemente en crear distintos proyectos y campañas que colaboren a abastecer a los comedores y merenderos que apadrinan.

Dan talleres socio educativos, atención terapéutica, gestión comunitaria y organizan distintas jornadas como ferias americanas para juntar fondos.