sábado 10 de enero de 2026
Escribinos
10 de enero de 2026
Este domingo.

La Plaza Colón de Temperley vuelve a ser escenario de una feria que impulsa a los emprendedores

La jornada se hará en un espacio público de Temperley y buscará fortalecer el encuentro entre vecinos y emprendedores de la zona. La entrada es gratuita.

La Plaza Colón de Temperley, punto de encuentro entre vecinos y artesanos.

La Plaza Colón de Temperley, punto de encuentro entre vecinos y artesanos.

Enero no detiene su marcha, como tampoco lo hace el colectivoTemperley Tiene Memoria, que este domingo realizará una nueva feria de emprendedores en la Plaza Colón. El evento, abierto a la comunidad, se destaca en la zona por permitirles a los artesanos generar un ingreso económico a partir de las ventas de sus productos.

Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria y quien es la responsable de la organización de las ferias, charló con este medio y explicó que la nueva edición se realizará de 16 a 21 en el espacio público que está ubicado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

Lee además
Hicieron un conversatorio con más de 100 emprendedores de Lomas.
Impulso.

Acompañan a emprendedores de Lomas con créditos, capacitaciones e insumos
Los vecinos podrán aprovechar para comprar los regalos de Reyes Magos en la feria.
Este domingo.

Se viene la primera feria del año en la Plaza Colón de Temperley, con el espíritu de los Reyes Magos

Una feria que no para de crecer en Temperley

A lo largo de la jornada, los vecinos de Lomas de Zamora podrán recorrer variados puestos que estarán distribuidos por toda la plaza. Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes son algunos de los stands que habrá a disposición.

Los vecinos de Lomas podrán recorrer variados puestos que estarán distribuidos por toda la plaza.

El colectivo continúa llevando a cabo las ferias luego de lo que fueron ediciones especiales de Navidad, Fin de Año y Reyes, donde lograron una mayor visibilidad de la actividad en la zona. A medida que van avanzando las ferias, los artesanos locales se interesan en ser parte de las jornadas con el propósito de dar a conocer sus emprendimientos.

611570830_1870520073835389_468507044546003280_n
Los emprendedores aprovechan las ferias en la Plaza Colón de Temperley para generar un ingreso económico.

Los emprendedores aprovechan las ferias en la Plaza Colón de Temperley para generar un ingreso económico.

Para Patricia, “las ferias también buscan generar un ámbito de construcción colectiva en donde reine el encuentro personal entre vecinos y artesanos”, por lo que aprovechó la ocasión para invitar a todos a ser parte y conocer el espacio.

Las ferias también buscan generar un ámbito de construcción colectiva en donde reine el encuentro personal entre vecinos y artesanos Las ferias también buscan generar un ámbito de construcción colectiva en donde reine el encuentro personal entre vecinos y artesanos

Para finalizar, Rodríguez explicó que las ferias todavía cuentan con cupos a disposición para aquellos artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) que quieran ser parte de las próximas ediciones. Los que deseen sumarse ya pueden contactarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria a través de un mensaje directo al Instagram o al Facebook.

Temas
Seguí leyendo

Acompañan a emprendedores de Lomas con créditos, capacitaciones e insumos

Se viene la primera feria del año en la Plaza Colón de Temperley, con el espíritu de los Reyes Magos

El Club Cludias de Banfield arranca el 2026 con dos ferias de emprendedores

Temperley: recuperaron un camión que había sido robado en la ruta

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El camión recuperado en Temperley.
Allanamiento.

Temperley: recuperaron un camión que había sido robado en la ruta

Las más leídas

Te Puede Interesar

Las clausulas de Wanda Nara en Telefe. 
¿Qué onda?

Cómo es la cláusula de buena conducta que tiene Wanda Nara con Telefe