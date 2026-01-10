La Plaza Colón de Temperley vuelve a ser escenario de una feria que impulsa a los emprendedores

Enero no detiene su marcha, como tampoco lo hace el colectivo Temperley Tiene Memoria , que este domingo realizará una nueva feria de emprendedores en la Plaza Colón . El evento, abierto a la comunidad, se destaca en la zona por permitirles a los artesanos generar un ingreso económico a partir de las ventas de sus productos.

Patricia Rodríguez , integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria y quien es la responsable de la organización de las ferias, charló con este medio y explicó que la nueva edición se realizará de 16 a 21 en el espacio público que está ubicado en la intersección de las calles Álzaga y José Martí.

Este domingo. Se viene la primera feria del año en la Plaza Colón de Temperley, con el espíritu de los Reyes Magos

A lo largo de la jornada, los vecinos de Lomas de Zamora podrán recorrer variados puestos que estarán distribuidos por toda la plaza. Indumentaria para niños, adolescentes y adultos, accesorios, sahumerios, bijouterie, decoración, artículos de librería, gastronomía, plantas y juguetes son algunos de los stands que habrá a disposición.

El colectivo continúa llevando a cabo las ferias luego de lo que fueron ediciones especiales de Navidad, Fin de Año y Reyes, donde lograron una mayor visibilidad de la actividad en la zona. A medida que van avanzando las ferias, los artesanos locales se interesan en ser parte de las jornadas con el propósito de dar a conocer sus emprendimientos.

611570830_1870520073835389_468507044546003280_n Los emprendedores aprovechan las ferias en la Plaza Colón de Temperley para generar un ingreso económico.

Para Patricia, “las ferias también buscan generar un ámbito de construcción colectiva en donde reine el encuentro personal entre vecinos y artesanos”, por lo que aprovechó la ocasión para invitar a todos a ser parte y conocer el espacio.

Las ferias también buscan generar un ámbito de construcción colectiva en donde reine el encuentro personal entre vecinos y artesanos Las ferias también buscan generar un ámbito de construcción colectiva en donde reine el encuentro personal entre vecinos y artesanos

Para finalizar, Rodríguez explicó que las ferias todavía cuentan con cupos a disposición para aquellos artesanos de Lomas (que sean de distintos rubros) que quieran ser parte de las próximas ediciones. Los que deseen sumarse ya pueden contactarse con el colectivo Temperley Tiene Memoria a través de un mensaje directo al Instagram o al Facebook.