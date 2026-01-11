domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026
Gratuitos y abiertos a la comunidad.

En Lomas de Zamora darán nuevos talleres de freestyle, rap y muralismo

Las propuestas son parte de las actividades recreativas impulsadas por el Municipio durante el verano.

Los lunes y viernes habrá un taller de freestyle y rap.

En Lomas de Zamora hay una gran variedad de actividades impulsadas por el Municipio para que los vecinos disfruten de la recreación en el verano e incorporen nuevos conocimientos. La próxima semana comenzarán los talleres gratuitos de freestyle y muralismo.

Los lunes y jueves, de 17 a 19.30, realizarán un taller de muralismo comunitario en la sede de la calle Canadá 277, en Fiorito. Mientras que los lunes y jueves, también de 17 a 19.30, darán un taller de freestyle y rap en el CGM Santa Catalina ubicado sobre Diagonal 61 N°2025.

Ambas propuestas son abiertas a la comunidad y se llevarán a cabo durante enero y febrero en el marco de Entramados, un programa del Municipio de Lomas y el Gobierno de la Provincia para prevenir el ingreso al delito de niños, adolescentes y jóvenes de sectores socialmente vulnerables.

La iniciativa contempla la implementación de dispositivos territoriales que incluyen acompañamiento psicosocial, propuestas educativas, actividades comunitarias y acceso a derechos, fortaleciendo los vínculos entre el Estado, las familias y las redes locales. Durante el año pasado, en Lomas organizaron talleres de mecánica de motos y soldadura.

Arrancaron los talleres en los centros culturales de Lomas de Zamora

Esta semana se pusieron en marcha los talleres de verano en los centros culturales El Ceibo (Rincón 565, Banfield), Darragueira (Darragueira 275, Banfield), Fiorito (Recondo 1466), San José (Caaguazú y Anchoris) y en el Club Cultural (Piaggio 653, Lomas).

De lunes a sábados hay clases de zumba, tango, yoga, rock, pintura en tela, porcelana fría, samba brasilera, danza clásica, danzas urbanas y ritmos infantiles, entre otras opciones. En su Instagram, los centros culturales tienen una grilla con todos los talleres. Las inscripciones son presenciales con DNI el día de cada clase.

