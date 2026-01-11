Cómo están las negociaciones entre Lanús y Boca por Mateo Mendía

Parecía que entre Lanús y Boca estaba todo dado para que Mateo Mendía sea nuevo refuerzo del Granate . A pesar de existir un acuerdo contractual entre Lanús y el jugador, surgieron algunas complicaciones y la negociación se encuentra estancada. El futbolista campeón con el conjunto de la ribera en Reserva es la obsesión Granate en este mercado de pases.

Según informó el medio Fortaleza Granate , desde Lanús esperan una respuesta de Boca a la propuesta que todavía no llegó. Afirman que no es cierto que el xeneize exigió que la operación se haga sin opción de compra.

La entidad presidida por Juan Román Riquelme ya rechazó ofrecimientos de Peñarol de Uruguay y en los últimos días también surgió un interés de Platense , equipo que disputará la próxima Copa Libertadores.

¿Ó Á Ó Í? Entre #Lanús y el jugador ya hay un acuerdo contractual. Sin embargo, desde el #Granate esperan una respuesta de Boca a la propuesta, que TODAVÍA NO LLEGÓ. NO ES CIERTO que el Xeneize exigió… pic.twitter.com/rd5apcKLLn

Si bien el Granate cuenta con Carlos Izquierdoz y José María Canale como titulares inamovibles en la zaga central, la dirigencia encabezada por Nicolás Russo busca sumar un defensor ante la salida de Ezequiel Muñoz a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En ese plan apareció el nombre de Mateo Mendía, quien fue uno de los mejores defensores de la reserva de Boca que obtuvo el título en la reserva en el 2025. La oferta que hizo Lanús es por un préstamo con una opción de compra.

El capitán de la Reserva de Boca es uno de los futbolistas del club más codiciados en el mercado, aunque desde la institución xeneize analizar retenerlo.

Boca busca retener a Mateo Mendía, pero Lanús no se rinde

Por su parte, el cuerpo técnico comandado por Claudio Ubeda considera retener al defensor a menos que llegue otro futbolista en la misma posición. El motivo radica en el recambio por la abrumadora cantidad de partidos que disputará Boca en 2026, teniendo en cuenta que el plantel de Primera sólo cuenta con cuatro marcadores centrales: Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Marco Pellegrino.