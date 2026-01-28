Buscan a una joven de Banfield desaparecida en Los Ángeles, EEUU.

Narela Barreto, una chica de Banfield de 21 años está desaparecida desde esta semana en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Familiares y amigos emprenden una amplia campaña de difusión.

Según relataron familiares, Narela fue vista por última vez el 21 de enero. Desde ese momento, no hubo noticias y su familia emprende una intensa búsqueda y difusión en las redes sociales para poder saber algo de ella."No tenemos nada de información sobre ella hace días. Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros”, comentaron desde su entorno.

Santiago Marquez Barreto, su hermano, le comentó al Diario La Unión que la joven estaba "sola" en esta ciudad de California.

"Te seguimos buscando, no vamos a descansar hasta encontrarte, te amo con mi vida", comentó en las redes sociales Viole Barreto.

Narela es de Banfield, estaba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles. Hace dos años que vive en Estados Unidos y, según contó su entorno, tiene todos los papeles en regla.

La familiar pidió colaboración para difundir el caso, y solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.

Incluso mencionaron que entraron en contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para saber si había sido detenida por ellos, pero les indicaron que no fue detenida. También hablaron con la embajada de Argentina en aquel país.

