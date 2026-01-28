miércoles 28 de enero de 2026
Amplia difusión.

Buscan a una joven de Banfield desaparecida en Los Ángeles, EEUU

Se llama Narela Barreto y fue vista por última vez el 21 de enero. Se había ido de Banfield hace dos años. Su familia emprendió una fuerte campaña de difusión.

Buscan a una joven de Banfield desaparecida en Los Ángeles, EEUU.

Según relataron familiares, Narela fue vista por última vez el 21 de enero. Desde ese momento, no hubo noticias y su familia emprende una intensa búsqueda y difusión en las redes sociales para poder saber algo de ella."No tenemos nada de información sobre ella hace días. Toda una comunidad de familia y amigos espera noticias, pero ninguna fuerza policial ni entidad gubernamental se comunicó con nosotros”, comentaron desde su entorno.

El pedido de su familia desde Banfield

Santiago Marquez Barreto, su hermano, le comentó al Diario La Unión que la joven estaba "sola" en esta ciudad de California.

"Te seguimos buscando, no vamos a descansar hasta encontrarte, te amo con mi vida", comentó en las redes sociales Viole Barreto.

Narela es de Banfield, estaba alquilando un departamento en el centro de Los Ángeles. Hace dos años que vive en Estados Unidos y, según contó su entorno, tiene todos los papeles en regla.

La familiar pidió colaboración para difundir el caso, y solicitó que cualquier dato sea comunicado a las autoridades correspondientes o en el teléfono que figura en las imágenes compartidas.

Incluso mencionaron que entraron en contacto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para saber si había sido detenida por ellos, pero les indicaron que no fue detenida. También hablaron con la embajada de Argentina en aquel país.

