Encontraron a Marina, la joven que era intensamente buscada en Lomas de Zamora.

Marina Guarranchino, una joven de Lomas de Zamora, que era intensamente buscada, finalmente apareció luego de 48 horas casi.
Desde el sábado a la medianoche, familia y amigos emprendían una enérgica campaña de búsqueda de esta joven de 35 años de Lomas de Zamora.
Según contó la familia de esta joven de 35 años, la joven está en buen estado de salud. Fue hallada casi 48 horas después de su desaparición.
Había sido vista por última vez en la zona del Hospital Gandulfo, el sábado a la medianoche. Luego, como la joven estaba sin celular ni documentos, la preocupación empezó a aumentar con el correr de las horas y su familia hizo la denuncia.
Finalmente fue encontrada.