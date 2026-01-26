La fuerte respuesta de la novia de Martín Demichelis a Evangelina Anderson

Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Micaela Benítez , con quien vive un romance , hablara públicamente por primera vez para referirse a supuestos conflictos con Evangelina Anderson , en medio de la interna familiar del entrenador.

Micaela Benítez habló en Infama , en América TV , y respondió a los rumores sobre un supuesto conflicto por la forma en que los hijos de Martín Demichelis habrían conocido a la nueva pareja de su papá, en medio de un conflicto con Evangelina Anderson.

Según explicó en el ciclo de América TV, no hubo una presentación formal ni una situación planificada, sino encuentros naturales derivados de la convivencia y de los viajes.

Mica, la actual pareja de Martín Demichelis, respondió a los rumores sobre su relación y aclaró que no hubo superposición con su ex.

“Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales”, explicó.

image Micaela Benítez, la novia de Martín Demichelis.

Y agregó sobre el supuesto malestar de Evangelina Anderson: “Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado”.

La novia de Martín Demichelis negó otras versiones

Micaela Benítez también negó categóricamente otras versiones que circularon, como un supuesto beso oculto frente a los chicos, y aclaró que su relación anterior ya estaba finalizada cuando comenzó el vínculo con Martín Demichelis.

“Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”, aseguró.