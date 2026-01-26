El divertido video que protagonizó la mamá de las trigemelas de Lomas en plenas vacaciones

Victoria, Julieta y Delfina están junto a sus papás de vacaciones en Córdoba y cada paseo, cada salida lo comparten con los miles de seguidores que tienen en Instagram, pero una caída de la mamá de las nenas es lo que terminó siendo el video más divertido de las trigemelas de Lomas .

Abordo de un catamarán, las "tri" disfrutaron de una jornada cargada de baile, risas, diversión y una caída de mamá Vanina que quedó grabada y desató las risas de sus propias hijas. El video que fue publicado hace unas semanas atrás en la cuenta @lastrigemelas recibió una catarata de comentarios positivos y agradecieron el posteo que obtuvo cientos de likes.

Leonel que es el papá de Victoria, Julieta y Delfina contó que es el encargado de filmar a sus hijas y la caída fue tan graciosa que decidió incorporarla en el video sobre el paseo en catamarán que realizaron en Villa Carlos Paz . "Vanina enseguida me preguntó si la filmé cuando bajamos del barco y ahí me di cuenta que el video tenía que arrancar con ese porrazo".

Todo sucedió en medio de un festejo en el medio del catamarán donde los pasajeros pueden bailar, cantar y divertirse mientras se navega. "La verdad es que Vani le estaba poniendo la mejor y se fue al piso. Lo que menos me causó en el momento fue gracia, pero cuando me dijo que estaba bien nos reímos todos", se sinceró el papá de las tri que además se dedica a crear contenido.

Las vacaciones de las trigemelas de Lomas

La familia se fue de vacaciones a la provincia de Córdoba y decidieron visitar por tres días la ciudad de Carlos Paz donde se produjo el paseo en catamarán, pero ellos están parando en la localidad de Las Calles que según contaron es un lugar muy tranquilo en el medio del monte.

"La verdad es que vamos filmando siempre lo que hacen las nenas para compartirlo y para que nos quede como recuerdo de esta infancia que están transitando para nosotros y siempre se generan lindos momentos", relató el filmador oficial de las tri.

Algunos de los videos más divertidos son las tri descubriendo bichos raros en Córdoba, en la playa, en la pileta y en el tren de la alegría al que quieren ir todas las noches.

"Vamos religiosamente al trencito porque les encanta y les divierte un montón, porque bailan y están con sus personajes favoritos como el hombre araña", recalcó papá Leonel.

Las chicas disfrutan de cada salida, de cada paseo que hacen junto a sus papis en las vacaciones y además las tres son divertidas por lo que en cada video se las muestra bailando, cantando y jugando como todo niño que disfruta de estar en contacto con la naturaleza, de conocer nuevos lugares y sobre todo de explorar y vivir nuevas experiencias.

Mirá el video de la caída