Una lomense que vive en Italia hizo un video viral para que Argentina vuelva a traer la copa del mundo

Las cábalas, las coincidencias y todo lo que esté al alcance para que la Selección Argentina se convierta en bicampeona del mundo comienza a aparecer. Por eso, Karina Colopera, que es de Lomas, pero vive en Milán, comenzó a hacer su parte y así logró un video viral que asegura que si se comparte, "Argentina gana la cuarta copa".

El mundial de fútbol se disputará el año próximo y todo tipo de artilugio que atraiga la suerte para Argentina está más que aceptado sobre todo en las redes sociales donde el latiguillo "elijo creer" que se viralizó en 2022 vuelve a instalarse haciendo fuerza para que la copa se quede en el país.

Sobre el video que ya se hizo viral que compartió la lomense en su cuenta @nuestro.lio.genial se muestra que desde el lugar del mundo que haya un argentino hay que alentar a la selección y ese es el objetivo del reel.

"Podes mudarte mil veces y en este momento vivir en un pueblito perdido en Italia, pero la patria es siempre primero y segundo....segundo Francia", reza el video viral que muestra a la hija de la lomense con la camiseta de la selección y brindando con una copa dorada simulando ser la cuarta que todo el país anhela.

Sin título El brindis deseando el bicampeonato del mundo.

Pero, fue Karina quien contó como surgió hacer este video que sí o sí hay que compartir: "El video surgió de forma muy espontánea cuando fuimos a visitar a mi hija para pasar el 25 y el 26 con ella (porque acá en Italia se festeja también el 26). Justo la estaba ayudando a ordenar su armario y vi la camiseta de Argentina y la copa. Ella enseguida dijo 'yo brindo con esa copa', así que preparamos la mesa".

Hasta ahí estaba todo listo para brindar con la copa dorada, pero en el video también se ve a la hija de Karina con la camiseta albiceleste, entonces fue en ese momento que cayeron en la cuenta que había que preparar un video para el año nuevo. "Fue ahí cuando dije 'este año es el mundial y surgió enseguida la idea de filmar algo, así que lo grabamos de una, muy espontáneo", relató la lomense que se fue del país hace más de una década y que comparte la cuenta de Instagram que es de humor junto a su pareja: el italiano Mattia Dugnani.

La repercusión del video viral y la idea de compartirlo

Los likes y los comentarios sobre este video no se hicieron esperar ya que la pareja tiene miles de seguidores en su cuenta y todos apoyaron la consigna de compartirlo para que la Selección gane otra vez.

"Yo soy la que permanentemente estoy filmando todo porque me gusta mucho subir material y siento que a los seguidores le gusta mucho y cuando decidí postear esto de la copa y el Mundial se me ocurrió ese plus sobre que lo compartan porque los argentinos somos de seguir cábalas", especificó Karina sobre el reel que además está dedicado a todos esos argentinos dispersos en distintos puntos del planeta.

En el posteo, además de desear un feliz año que es el objetivo del reel, Karina agrego en el texto: "Compartilo para que salgamos campeones".

