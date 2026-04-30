Estrenos de cine: llega la esperada "El diablo viste a la moda 2"

Los estrenos de cine de esta semana llegan con “El diablo viste a la moda 2”, la historia que vuelve 20 años después de la película original con las actuaciones de Anne Hathaway y Meryl Streep . La cartelera se completa con dos documentales argentinos.

Síntesis: Miranda Priestly lucha contra Emily Charlton, su ex asistente que ahora es una ejecutiva rival, mientras compiten por ingresos publicitarios en medio de la decadencia de los medios impresos, mientras tanto, Miranda se acerca a la jubilación. (Comedia, Estados Unidos).

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Otros estrenos de cine

Una canción para mi tierra

Director: Mauricio Albornoz Iniesta.

Síntesis: en un pueblo rural argentino, Ramiro, un carismático maestro de música, descubre una situación alarmante que afecta a su comunidad: aviones y máquinas fumigadoras aplican agroquímicos cerca de las escuelas, poniendo en riesgo la salud de sus alumnos. (Documental, Argentina, Colombia, Alemania)

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Plata o mierda

Directores: Toia Bonino, Marcos Joubert.

Elenco: Marcos Joubert.

Síntesis: Marcos está preso. En la cárcel, su posesión más preciada es un teléfono celular que entró su novia. Con él, Marcos graba y manda videos a Toia. Juntos hacen esta película. A través de ese intercambio clandestino, la película relata la vida de Marcos en prisión y la particular relación que con Toia construye. Esta es la historia de quien deja escapar imágenes para no dejarse vencer por el encierro. (Documental, Argentina).