lunes 02 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026

El trailer de la película El Diablo Viste a la Moda 2: cuándo se estrena

La película El Diablo Viste a la Moda 2, que ya tiene fecha de estreno en el cine, lanzó el primer trailer y en las redes sociales hay una gran expectativa.

Salió a la luz el primer tráiler oficial de la secuela de “El Diablo viste a la Moda”, con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, y Stanley Tucci a sus icónicos protagónicos, a casi dos décadas de la primera película.

Según supo la Agencia NA, la esperada secuela está prevista para estrenarse el 30 de abril en Latinoamérica en el cine, mientras que en Estados Unidos se estrena al día siguiente.

Qué se sabe de la película El Diablo viste a la Moda 2

Según lo que se puede apreciar en el tráiler, Andy vuelve a caer en Runway como la nueva editora de especiales, sumándose a Miranda Priestly para intentar salvar la revista, que quedó obsoleta en una actualidad donde ya no se leen revistas. __IP__

En un giro inesperado de eventos, quien tiene el poder y el dinero para ayudar a Runway es Emily, la antigua asistente de Miranda que ahora es ejecutiva de alto nivel en un conglomerado de lujo.

El trailer:

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado

