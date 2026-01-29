Los estrenos de cine: el regreso de "Crepúsculo" y tres películas muy variadas

Los estrenos de cine de la última semana de enero traen el regreso a las salas de la primera entrega de la saga de “Crepúsculo” junto con películas muy variadas, como una combinación de humor y terror, una animación y un título francés.

Síntesis : Bella Swan siempre ha sido una chica de las que llaman “distintas”, bastante reacia a seguirle el tren a sus compañeras “trendy” de la secundaria de Phoenix. (Romance, Estados Unidos).

image Estrenos de cine: vuelve Crepúsculo y llegan otras películas.

Los demás estrenos de cine

Alerta Extinción

Director: Jonny Campbell.

Elenco: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson.

Síntesis: Dos jóvenes empleados de una empresa de autoalmacenamiento construida en el terreno de una antigua base militar estadounidense, viven su turno de noche más alocado cuando un hongo parásito se escapa del subsuelo de la base, que fue sellado por el gobierno décadas atrás. (Comedia, Terror, Estados Unidos).

El gran premio a toda velocidad

Director: Waldemar Fast.

Síntesis: La joven Edda sueña con correr automóviles. Cuando se acerca el Gran Premio de Europa, aprovecha la oportunidad de participar en la carrera, conocer a su ídolo, desafiar las adversidades para hacer realidad su sueño y ayudar a su familia a asegurar su futuro. (Animación, Alemania).

Los músicos

Director: Grégory Magne.

Elenco: Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot.

Síntesis: Astrid Thompson finalmente logra hacer realidad el sueño de su padre: reunir cuatro Stradivarius para un concierto único esperado por los amantes de la música de todo el mundo. Pero Lise, George, Peter y Apolline, los cuatro virtuosos reclutados para la ocasión, no pueden tocar juntos. (Drama, Comedia, Francia).