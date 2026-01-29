jueves 29 de enero de 2026
Escribinos
29 de enero de 2026
Luz, cámara, acción.

Los estrenos de cine: el regreso de "Crepúsculo" y tres películas muy variadas

Los estrenos de cine ofrecen la primera entrega de “Crepúsculo”, junto con películas de terror, animación y drama.

Se reestrena Crespúculo.&nbsp;

Se reestrena Crespúculo. 

Crepúsculo

Directora: Catherine Hardwicke.

Lee además
Adrián Suar y Griselda Siciliani con Álex de la Iglesia. 
Luz, cámara, acción.

Cómo será la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani para Netflix
Luisna Lopilato, en acción. 
Luz, cámara, acción.

Cómo es "La caja azul", la nueva película con Luisana Lopilato

Elenco: Cam Gigandet, Robert Pattinson, Kristen Stewart. Jackson Rathbone, Anna Kendrick, Edi Gathegi.

Síntesis: Bella Swan siempre ha sido una chica de las que llaman “distintas”, bastante reacia a seguirle el tren a sus compañeras “trendy” de la secundaria de Phoenix. (Romance, Estados Unidos).

Embed
image
Estrenos de cine: vuelve Crepúsculo y llegan otras películas.

Estrenos de cine: vuelve Crepúsculo y llegan otras películas.

Los demás estrenos de cine

Alerta Extinción

Director: Jonny Campbell.

Elenco: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson.

Síntesis: Dos jóvenes empleados de una empresa de autoalmacenamiento construida en el terreno de una antigua base militar estadounidense, viven su turno de noche más alocado cuando un hongo parásito se escapa del subsuelo de la base, que fue sellado por el gobierno décadas atrás. (Comedia, Terror, Estados Unidos).

Embed

El gran premio a toda velocidad

Director: Waldemar Fast.

Síntesis: La joven Edda sueña con correr automóviles. Cuando se acerca el Gran Premio de Europa, aprovecha la oportunidad de participar en la carrera, conocer a su ídolo, desafiar las adversidades para hacer realidad su sueño y ayudar a su familia a asegurar su futuro. (Animación, Alemania).

Embed

Los músicos

Director: Grégory Magne.

Elenco: Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot.

Síntesis: Astrid Thompson finalmente logra hacer realidad el sueño de su padre: reunir cuatro Stradivarius para un concierto único esperado por los amantes de la música de todo el mundo. Pero Lise, George, Peter y Apolline, los cuatro virtuosos reclutados para la ocasión, no pueden tocar juntos. (Drama, Comedia, Francia).

Embed

Temas
Seguí leyendo

Cómo será la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani para Netflix

Cómo es "La caja azul", la nueva película con Luisana Lopilato

Publican el tráiler de la nueva película de Almodóvar con Leonardo Sbaraglia

Estrenos de cine: una de terror con Luciano Cáceres y otras tres novedades

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Facundo Arana y María Susini, separados.  video
Curiosidades.

Revelaron fuertes detalles de la separación de Facundo Arana y María Susini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los bomberos de Lomas asistieron con una dotación para apagar el incendio.
Devastador.

Incendio y derrumbe en Budge: el fuego habría sido provocado por un espiral prendido