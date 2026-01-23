viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026
Alem 855.

Lomas tendrá una tarde-noche de música, poesía, cine y feria

Artistas emergentes se presentarán gratis este viernes en el escenario del Centro Comunitario Libremente.

El objetivo es acompañar y darle lugar a artistas emergentes de Lomas.

El Centro Comunitario Libremente de Lomas de Zamora vuelve a abrir sus puertas este viernes para que artistas emergentes tenga la posibilidad de subirse a un escenario y presentar sus obras.

"En enero y febrero abrimos nuestro escenario para artistas emergentes que quieran compartir canciones, poemas o escenas teatrales. Los recibimos en un espacio cálido e íntimo donde podrán mostrar su arte a través de jornadas que estarán acompañadas por ferias y un buffet económico", informaron desde la institución ubicada sobre la calle Alem 855.

La tercera edición del Escenario Emergente se llevará a cabo este viernes, de 18.30 a 21, con entrada gratuita para los vecinos que tendrán la posibilidad de dejar una colaboración económica en apoyo a los artistas. En esta oportunidad habrá un bloque teatral y musical a cargo de Fran Carzino, un psicólogo y músico que interpretará varias de sus canciones.

También habrá un bloque de poesías junto a la narradora Angie Lamanna, quien va a leer obras propias y también de su amiga Lucía Rodrigo Fontán. El encuentro contará además con la proyección de cortos, una feria americana y un buffet con cosas ricas para comer.

Los artistas interesados en sumarse a la próxima edición del Escenario Emergente tienen que comunicarse al teléfono 7505-2276, mandar un mensaje de WhatsApp al 11-5176-2001 o escribir al Instagram de Libremente. Unas 300 personas participan todos los meses de los diferentes talleres y actividades culturales que se organizan en Libremente, que lleva 25 años trabajando por la inclusión comunitaria a través del arte y la participación social.

Este lugar forma parte del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) del Hospital Esteves, que fue creado para que las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico recuperen su derecho ciudadano de vivir en libertad y de construir un proyecto de vida con todos los apoyos necesarios en materia educativa, laboral y recreativa.

Cuáles son talleres de verano que brinda Libremente en Lomas

Durante enero y febrero, los vecinos pueden sumarse a los talleres de yoga, percusión para jóvenes y adultos, baile aeróbico, expresión corporal, miniaturas en crochet, hacemos alfombras con tufting, historias del tango, termofusión artística, inglés, colgantes de tela, actividades lúdicas para adultos, escenario emergente, guitarra, activamente y cuentos en escena.

Para anotarse, hay que llamar al 7505-2276 o escribir a la cuenta de Instagram del Centro Comunitario. Las personas que vayan a Libremente también tendrán la posibilidad de conocer los emprendimientos de comidas (lunes a viernes, de 9 a 15), la feria americana (martes a viernes, de 10 a 13, y los sábados, de 13 a 18) y el rincón de las aromáticas (martes, de 9 a 12).

