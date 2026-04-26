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26 de abril de 2026
Luz, cámara, acción.

Cómo será "Wasp 2026", la nueva película de Woody Allen

Woody Allen empezará a rodar su nueva película en octubre en Madrid y el director la definió como una "comedia contemporánea".

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El emblemático director de cine estadounidense Woody Allen empezará a rodar su próxima película el 5 de octubre, una producción con nombre en clave “Wasp 2026” que está ambientada en Madrid y que cuenta con el patrocinio de la capital española.

Esta será la película número 51 para el cineasta, que ya filmó en el pasado películas que homenajean a otras ciudad internacionales, como “Midnight in Paris” (2011), ambientada en la capital francesa; “Rifkin's Festival” (2020), inspirada en la ciudad española de San Sebastián, en el norte de España; y “Vicky Cristina Barcelona” (2008), en la capital catalana.

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"Wasp 2026", la nueva película de Woody Allen.

Woody Allen y una "comedia contemporánea"

Poco se conoce sobre la nueva película de Woody Allen, que catalogó como una "comedia contemporánea" y que estará producida por Wanda Vision, Gravier y 3Six9 Studios.

"Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado", declaró el director neoyorquino a finales del año pasado en el anuncio oficial donde se confirmó el rodaje este año de la película en Madrid.

Este patrocinio de la Comunidad de Madrid busca sacar rendimiento del denominado "turismo cinematográfico", que lleva a los aficionados de películas y series a desplazarse a los escenarios donde se desarrollan los metrajes, con sus consiguiente desembolsos turísticos e impacto económico positivo en las localidades.

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