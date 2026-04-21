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21 de abril de 2026
Tristeza.

Murió Luis Puenzo, el director de la película "La Historia Oficial"

Luis Puenzo dirigió la recordada película que fue galardonada en los Premios Oscar en 1986, que le dio la primera estatuilla a la Argentina.

Luis Puenzo tenía 80 años.&nbsp;

Luis Puenzo tenía 80 años. 

El reconocido director y guionista de cine Luis Puenzo, quien fue reconocido por ganar el primer galardón en los Premios Oscar para la Argentina con la película “La Historia Oficial”, falleció este martes a los 80 años. Su hija Lucía Puenzo siguió sus pasos.

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Argentores indicó: “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”.

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Luis Puenzo y Norma Aleandro, en los premios Oscar por la película La Historia Oficial.

Luis Puenzo y Norma Aleandro, en los premios Oscar por la película La Historia Oficial.

Una vida ligada al cine

Luis Puenzo nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad durante los '60 y fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y comerciales que le permitieron desarrollar su técnica narrativa antes de pasar al cine.

En tanto, su debut como director y guionista de largometrajes se produjo en 1973 con “Luces de mis zapatos”, una película infantil protagonizada por Norman Briski. Posteriormente, participó en la dirección del segmento “Cinco años de vida” dentro del film colectivo Las sorpresas (1975).

El reconocimiento internacional llegó en 1985 con el estreno de “La historia oficial”, largometraje que dirigió y coescribió junto a la autora Aída Bortnik, una película que abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura militar argentina.

La obra obtuvo múltiples galardones, destacándose en los Premios Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1986, el primero en la historia del cine argentino y, en esa misma ceremonia, Puenzo y Bortnik recibieron la nominación al Oscar en la categoría de Mejor Guion Original.

Además, el film fue premiado en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor Película en Lengua No Inglesa y obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Luego de “La historia oficial”, Luis Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista.

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