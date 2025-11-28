viernes 28 de noviembre de 2025
Crimen.

Qué reveló la autopsia de Juan Molina, el vecino asesinado por su pareja en Parque Barón

La autopsia determinó la forma en la que murió Juan Maximiliano Molina. La acusada pidió la libertad, y espera la resolución del juez interviniente.

El caso es investigado por la UFI 9 de Lomas de Zamora.

El resultado de la autopsia del cuerpo de Juan Maximiliano Molina, el hombre asesinado por su pareja el domingo pasado en Parque Barón, reveló detalles que ahora son analizados por la fiscal Claudia Sánchez, quien está al frente de la investigación por el crimen.

Mientras tanto, la imputada permanece detenida, a la espera de la resolución del juez de Garantías 1 de Lomas de Zamora, Jorge López, quien deberá definir si continúa tras las rejas. Días atrás, la mujer había solicitado la excarcelación, por medio de su defensa.

Fuentes con acceso a la causa confiaron a La Unión que el informe forense realizado en la Morgue Judicial de Lomas "confirmó la mecánica de muerte por el uso de un arma blanca". Es decir, el hombre fue asesinado a puñaladas, tal como había confesado la acusada.

Según indicaron a este medio, el siguiente paso en la investigación es llevar a cabo las pericias complementarias ordenadas por la UFI 9 de Lomas. La fiscalía pretende determinar si homicida actuó en defensa propia, tal como aseguró durante su declaración indagatoria.

Crimen en Parque Barón.
Se conoció el resultado de la autopsia por el crimen en Parque Barón.

El crimen de Juan Maximiliano Molina

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 23 de noviembre pasado en una casa ubicada en la calle Alfonsina Storni al 2300, cerca del cruce con Camino Presidente Juan Domingo Perón (ex Camino Negro). La Policía llegó tras el llamado de una vecina que había escuchado a una pareja discutir a los gritos.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años sin vida en el pasillo de ingreso a la vivienda. Junto a él estaba su novia, una mujer de 35 años, quien confesó haberlo matado. Sin embargo, aseguró que lo hizo para defenderse de una agresión.

