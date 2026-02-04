miércoles 04 de febrero de 2026
¿Romance en puerta?

Revelan que una famosa actriz está muy cerca de Facundo Arana

Tras la ruptura de la pareja de Facundo Arana con María Susini comenzaron las especulaciones y en las últimas horas salió a la luz el nombre ed una mujer.

El actor Facundo Arana en medio de su separación ya hay rumores de un nuevo amor. 

Facundo Arana hace apenas unos días anunció su separación de María Susini y en las últimas horas se conoció que el actor estaría acompañado por una famosa actriz, pero aún no revelaron si se trataría de una relación sentimental o de amistad. Por ahora son especulaciones y esperan que el tiempo confirme o no el nuevo romance.

Como en cualquier separación sentimental, Arana buscó contención en familiares y amigos. Al parecer esta mujer es parte de su entorno y además son colegas. Pero, ¿Quién es la famosa que acompaña en esta etapa a Arana?

Al parecer en las últimas semanas, varias personas mostraron públicamente su apoyo hacia el recientemente separado. Entre ellos, la actriz Gabriela Sari, quien en distintas oportunidades compartió imágenes y comentarios positivos hacia su colega.

gabriela-sair-facundo-arana-2
Esos comentarios enseguida fueron el foco de especulaciones para dar a entender que entre ambos habría más que una relación entre personas que pertenecen al mismo ambiente.

Las expresiones de Sari se interpretan en muchos ámbitos como una reafirmación de afecto en tiempos difíciles, con frases que subrayan la importancia de estar “rodeados de amor”. Aunque no hay confirmación oficial de una relación sentimental entre ellos, el apoyo ha sido evidente.

La relación entre Facundo Arana y la actriz

Sari es una actriz reconocida por algunos papeles, pero su participación en la telenovela Muñeca Brava puede la ficción que marcó la relación entre Arana y ella.

En declaraciones recientes en Puro Show, Sari dijo: "Está transitando un momento súper delicado. Imagino que estar en esta situación no es nada fácil, pero a Facu yo lo amo y va a estar bien”.

gabriela-sari-portada-1-1
Además, hay fotos donde se lo ve a Facundo junto a la hija que tiene Sari junto Darian "Rulo" Schijman de quien se separó el año pasado.

¿Habrá romance?

gabriela-sari-faucndo-arana-1
