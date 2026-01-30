Los llamativos gestos de María Susini tras separarse de Facundo Arana

La inesperada separación de Facundo Arana y María Susini sigue dando que hablar. Mientras que el actor enfrentó a los micrófonos para hablar del tema, la modelo prefiere mantener el silencio y evitó hablar con un ciclo de El Trece .

En Puro Show , en El Trece , Ignacio Rivarola contó que encontró a la modelo en Mar del Plata, pero ella optó por no hablar. De todos modos, hizo un gesto al cielo cuando vio que había cámaras grabando.

“Cuando tiró el beso sonrió”, notó la penelista Nancy Duré en el programa. “A mí me llamó mucho la atención ese gesto”, aportó Rivarola desde el móvil.

Mientras que Angie Balbiani dio su versión lo ocurrido en medio de la separación con Facundo Arana : “Yo creo que tiene que ver con que ella tiene una cultura de vida que es ser muy agradecida”.

Sin título-1 María Susini no habló tras la separación de Facundo Arana.

“También me pasa que veo a una mujer que le tiene pánico a hablar. No quiere cambiar la imagen que todos tenemos de Facundo. Siento que si habla explota y que si abre la boca no para”, analizó.

Rivarola contó que si bien María Susini se negó a emitir una palabra cuando él se acercó, sus gestos hablaban por ella: “Para mí ella estaba haciendo mucha fuerza con la cara para no llorar y contenerse. La verdad es que la vi muy angustiada”.