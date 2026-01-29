Revelaron fuertes detalles de la separación de Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini, separados.

Facundo Arana y María Susini confirmaron su separación hace unos días y comenzaron a correr de inmediato una serie de rumores sobre los motivos de esta ruptura. En LAM contaron fuertes y delicados detalles de lo ocurrido en la pareja.

Pilar Smith contó en LAM, en América TV, parte de lo ocurrido puertas adentro de la familia de Facundo Arana. Según trascendió, todo se habría originado a partir de un accidente en caballo que sufrió India, hija de la pareja.

"Nos llegó una información de unos testigos que vivieron una situación un tanto rara y fuerte en un hospital. Le escribí a Facundo, pero no me respondió. Lo voy a contar con cuidado, por las muchas personas que vieron esto", dijo.

Más detalles de lo ocurrido con la hija de Facundo Arana Sobre lo que habría ocurrido, Pilar Smith reveló mas datos de la supuesta interna familiar. “Es de principios de enero y tiene que ver con la hija de Facundo y María Susini, que participó de la Copa de Verano en Mar del Plata. Aparentemente, uno de estos días del concurso, la hija de ellos se cae. Una caída fea y, después de ese momento, llaman a la ambulancia y la llevan al hospital”, contó.

image Facundo Arana y María Susini, separados. “Intentan contactarse con María para que acompañen a la hija en esta situación de ser trasladada a un hospital. Me cuentan que María no quería que fuera Facundo, que fuera otra persona. Ella tampoco podía ir. Fue un jinete chileno y el entrenador. Los testigos aseguran que Facundo llegó al hospital y no lo dejaron ingresar; estaba afuera. Este episodio nos dio para dudar y decir: ‘¿qué habrá pasado?’”, siguió su relato Pilar Smith.

