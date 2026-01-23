El motivo de la separación de Facundo Arana y María Susini tras 19 años de relación

Sorprendió al mundo del espectáculo que Facundo Arana y María Susini anunciaron su separación luego de compartir 19 años juntos y de tener tres hijos en común. En LAM confirmaron la noticia y hasta detalles de la ruptura de la pareja.
Sorprendió al mundo del espectáculo que Facundo Arana y María Susini anunciaron su separación luego de compartir 19 años juntos y de tener tres hijos en común. En LAM confirmaron la noticia y hasta detalles de la ruptura de la pareja.
Según contó Pepe Ochoa en LAM, el principal motivo habría sido que “se había terminado el amor”, aunque ambos decidieron seguir mostrándose juntos en algunas ocasiones públicas, pasó hace días en Mar del Plata.
Laura Ubfal consiguió el testimonio del actor, que en un breve intercambio que mantuvo con él: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo”.
Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y tienen tres hijos: India, Yaco y Moro. Además, la familia se compleja con varios perros, gatos y otros animales que rescataron.
La información se conoció LAM, donde Pepe Ochoa aportó detalles de la separación. “Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja”, expresó.
El panelista también explicó cómo el tema comenzó a circular en dentro del entorno cercano: “Ella de a poco comienza a hablar y llegó a mis oídos. Habló mucho del tema en un viaje”.
Y remarcó que el vínculo actual entre Facundo Arana y María Susini es sano y respetuoso: “Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere”, señaló.
Por último, Ángel de Brito sumó otro dato: “El año pasado Arana fue a Bondi y estaba todo bien entre ellos” y que incluso “le preguntó de los rumores de separación”.