"La eternidad de lo efímero", de Emmanuel Miranda, presenta su primera función del año

"La eternidad de lo efímero" , una obra escrita y dirigida por Emmanuel Miranda inspirada en "El Canto del Cisne", de Anton Chéjov , vuelve a subirse a escena en su primera función del año el domingo 8 de febrero en Las Nobles Bestias de Temperley.

La propuesta está protagonizada por Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga, dos notables actores de un extenso recorrido en la escena de la región.

En las escenas, Francisco Gamarra, máxima estrella de la escena teatral argentina, es homenajeado en un teatro . Gamarra interpreta el hecho como una invitación a retirarse de las tablas.

La obra de teatro de Emmanuel Miranda, en Las Nobles Bestias.

A solas con su mejor amigo; el importante empresario del espectáculo Elías Umpierrez Costas; recuerdan el camino que hicieron juntos en el teatro. Reviven distintas obras realizadas y se cuestionan: ¿Qué es ser un actor? ¿Qué modifica la edad? ¿Qué es ser una "estrella"? ¿Te pueden jubilar los otros?

La obra de Emmanuel Miranda tiene escenografía de Eduardo Spindola, diseño de vestuario de Lucrecia Paula Vasconi, fotografía y diseño gráfico de Alejandra Pina y asistencia de dirección de Gustavo Suarez.

MÁS INFO

"La eternidad de lo efímero", domingo 8 de febrero a las 20 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.