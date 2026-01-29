jueves 29 de enero de 2026
Escribinos
29 de enero de 2026
Recomendado.

"La eternidad de lo efímero", de Emmanuel Miranda, presenta su primera función del año

La obra de Emmanuel Miranda, protagonizada por Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga, regresa a escena en Las Nobles Bestias de Temperley.

Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga, en escena.&nbsp;

Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga, en escena. 

"La eternidad de lo efímero", una obra escrita y dirigida por Emmanuel Miranda inspirada en "El Canto del Cisne", de Anton Chéjov, vuelve a subirse a escena en su primera función del año el domingo 8 de febrero en Las Nobles Bestias de Temperley.

La propuesta está protagonizada por Eduardo Nicolau y Eduardo Uranga, dos notables actores de un extenso recorrido en la escena de la región.

Lee además
Las entradas gratuitas se reservan por la web del Municipio.
Manuel Castro 262.

Arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio
El staff de esta nueva comedia. 
Sobre las tablas.

Eugenia Tobal y Carla Conte se suman a "El chat de mamis"
image
La obra de teatro de Emmanuel Miranda, en Las Nobles Bestias.

La obra de teatro de Emmanuel Miranda, en Las Nobles Bestias.

Cómo es la obra de Emmanuel Miranda

En las escenas, Francisco Gamarra, máxima estrella de la escena teatral argentina, es homenajeado en un teatro. Gamarra interpreta el hecho como una invitación a retirarse de las tablas.

A solas con su mejor amigo; el importante empresario del espectáculo Elías Umpierrez Costas; recuerdan el camino que hicieron juntos en el teatro. Reviven distintas obras realizadas y se cuestionan: ¿Qué es ser un actor? ¿Qué modifica la edad? ¿Qué es ser una "estrella"? ¿Te pueden jubilar los otros?

La obra de Emmanuel Miranda tiene escenografía de Eduardo Spindola, diseño de vestuario de Lucrecia Paula Vasconi, fotografía y diseño gráfico de Alejandra Pina y asistencia de dirección de Gustavo Suarez.

MÁS INFO

"La eternidad de lo efímero", domingo 8 de febrero a las 20 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

Temas
Seguí leyendo

Arrancó la programación de verano en el Teatro del Municipio

Eugenia Tobal y Carla Conte se suman a "El chat de mamis"

El autor de Temperley que quiere llevar su libro sobre la salud pública al teatro

Cómo fue el encuentro entre Evangelina Anderson y un ex de La Tora

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Facundo Arana y María Susini, separados.  video
Curiosidades.

Revelaron fuertes detalles de la separación de Facundo Arana y María Susini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Evangelina Anderson, cerca de un ex de La Tora.  video
¿Qué onda?

Cómo fue el encuentro entre Evangelina Anderson y un ex de La Tora