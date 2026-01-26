lunes 26 de enero de 2026
Sobre las tablas.

Eugenia Tobal y Carla Conte se suman a "El chat de mamis"

Eugenia Tobal, Carla Conte y un gran elenco protagonizan una ácida comedia sobre el mundo escolar que se estrenará en el Teatro Tabarís.

Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui protagonizan “El chat de mamis, una comedia en el cole”, una obra que se estrenará el 19 de marzo en el Teatro Multitabaris, en plena calle Corrientes.

La obra de teatro propone una mirada ácida, actual y divertida sobre los vínculos, los prejuicios, las alianzas inesperadas y las tensiones que se generan en el “chat del cole”, ese espacio virtual donde todo puede escalar en cuestión de segundos.

“El chat de mamis, una comedia en el cole” está dirigida por Marcelo Caballero, cuenta con idea original y producción de Ezequiel Corbo y con libro de Mechi Bove.

Con Eugenia Tobal, Carla Conte y gran elenco, con humor desopilante, la obra pone el foco en el universo de madres y padres atravesados por la vida escolar, las redes sociales, los grupos de WhatsApp y los conflictos cotidianos que se multiplican detrás de una pantalla.

La puesta en escena se completa con escenografía de Lula Rojo y vestuario de La Polilla, acompañando el ritmo ágil de la propuesta. Con un elenco de destacadas figuras y un ritmo ágil, la obra se convierte en una radiografía hilarante de una comunidad escolar donde nada es lo que parece.

