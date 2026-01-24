sábado 24 de enero de 2026
Escribinos
Son rumores.

Qué famosa sería la tercera en discordia entre Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana confirmó su separación con María Susini, tras 19 años juntos, y corre la versión de que el actor tiene un romance con una ex compañera de elenco.

Facundo Arana confirmó que terminó su relación con María Susini luego de estar juntos durante 19 y de tener tres hijos en común. En Puro Show, en El Trece, aseguraron que podría haber una tercera en discordia en esta ruptura y señalaron a una famosa actriz y cantante.

"Hay una tercera", disparó Fernanda Iglesias en el ciclo de espectáculos de El Trece. Entonces tiraron en nombre de Natalia Orerio, quien fuera compañera de elenco de Facundo Arana en la telenovelas Muñeca Brava y Sos mi vida.

La especulación de Pochi, el apodo de la periodista Marcia Frisciotti, es que Natalia Oreiro le dio una gran cantidad de likes en las redes sociales al galán en el último tiempo.

María Susini, en Mar del Plata tras la separación de Facundo Arana

En Puro Show encontraron a María Susini en Mar del Plata y compartieron sus primeras imágenes como separada al aire. Ignacio Rivarola reveló que hallaron a la modelo en un exclusivo parador de Mar del Plata en el que disfruta de surfear y estar con su familia.

“Apareció con la tabla de surf. No quiso hablar con la prensa y desde seguridad escuchamos que iba a evitar acercarse”, explicó desde el lugar. “Yo cuando estoy deprimida me tiro en la cama, no voy al gimnasio… ¡Mirala a ella toda espléndida! La admiro”, acotó Angie Balbiani.

Sobre la rutina de María Susini en la Costa, Rivarola sostuvo: “No tiene una agenda tan marcada. Lo primero que hace es ver el tema del mar, el oleaje y el viento porque su actividad principal es el surf. Va un rato al gimnasio a entrar en calor y, si está todo bien, ya baja al mar”.

