Qué dijo Facundo Arana sobre su separación de María Susini

Luego de anunciar su separación de María Susini luego de casi dos décadas juntos, Facundo Arana habló de todo en LAM y se refirió al tratamiento mediático.

Facundo Arana y María Susini, separados.&nbsp;

Facundo Arana habló por primera vez sobre su reciente separación de María Susini, luego casi dos décadas en pareja y tres hijos en común y medio de rumores de un romance con una tercera en discordia. Incluso agradeció “las muestras de amor que fueron infinitas”.

La noticia sobre la ruptura estalló el viernes pasado, luego de que Pepe Ochoa revelara la verdad sobre la disolución. "Se llevan bárbaro, no hay ningún conflicto puntual, pero el amor se terminó", comentó el periodista en LAM sobre la separación de Facundo Arana.

Facundo Arana dialogó con la prensa y agradeció el cuidado con el que los periodistas hablaron del difícil momento en su vida: "Quiero agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema tan íntimo".

"Segundo, lo que quiero decirles es que tratamos de dejar todo para las puertas adentro de casa y quiero agradecer las muestras de amor, que fueron infinitas", continuó.

Facundo Arana habló de la intimidad familiar

Sobre el presente de María Susini y el bienestar de sus hijos, India, Yaco y Moro, el actor fue tajante frete a los micrófonos para preservar la intimidad familiar.

"Nuestros chicos tienen salud, María tiene salud, es una madre descomunal, excepcional. Todo el resto lo iremos viendo en el tiempo", dijo Facundo Arana.

Para cerrar y buscando dar por finalizado el ojo público sobre su vida privada, lanzó un pedido especial: "Si puedo pedirles un favor, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo".

