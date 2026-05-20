Streaming con identidad en Lomas de Zamora: dos mujeres apuestan a un proyecto autogestivo

El proyecto surgió en 2024 y ya cuenta con una gran comunidad que las acompaña.

El Día del Streaming se celebra cada 20 de mayo y en Lomas de Zamora hay un dúo de mujeres que busca consolidarse con un proyecto autogestivo. Caterina Otero y Marianela Montero crearon, en 2024, el programa “Hay Algo Que Decir” , un espacio donde sueñan con convertirse en una referencia en el distrito.

En una charla con el Diario La Unión , Caterina y Marianela contaron que se conocieron en un casting y, desde allí, surgió la idea de construir un espacio propio dentro del mundo de la comunicación. “Se me ocurrió armar este proyecto, un programa de streaming , que aún mantenemos en la actualidad mediante un gran esfuerzo”, contó Caterina sobre el ciclo que ya tiene una identidad propia y una comunidad que las acompaña en cada emisión.

Durante tres años, el programa se emitió desde el estudio de Conurbania , en Banfield , donde no solo crecieron como comunicadoras, sino que también fortalecieron su vínculo como compañeras de equipo. “Salíamos del programa y siempre era ir a merendar o a tomar algo por la zona”, recordaron, destacando esos momentos como fundamentales en su recorrido.

Actualmente, ambas se preparan para una nueva etapa en el canal de streaming Planele , de Lomas de Zamora, donde tienen como objetivo “profesionalizar aún más el contenido y ser referentes del streaming en el sur del conurbano”.

01ea666f-de32-40fd-b9eb-6304879953c3 Caterina y Marianela tienen los objetivos bien claros: triunfar en Lomas de Zamora y posicionarse en zona Sur.

Al ser consultadas sobre las diferencias con la radio tradicional, Caterina y Marianela destacaron el peso visual que posee el streaming. “Al tener cámara, importa mucho cómo se ve todo: desde un gesto hasta cómo transmitís lo que decís”, explicaron. En ese sentido, ambas entienden que el streaming implica una mayor responsabilidad por estar visibles a su audiencia.

Sobre el rol de las mujeres en los medios digitales, las lomenses están convencidas que que el streaming abrió nuevas puertas, lo que no significa que se haya erradicado la desigualdad entre géneros. “Permitió que muchas más mujeres puedan hablar sin depender de estructuras tradicionales, pero siguen existiendo presiones y hate”, señalaron.

El streaming ermitió que muchas más mujeres puedan hablar sin depender de estructuras tradicionales, pero siguen existiendo presiones y hate El streaming ermitió que muchas más mujeres puedan hablar sin depender de estructuras tradicionales, pero siguen existiendo presiones y hate

Un trabajo a pura pasión

Lo cierto es que, a pesar de las dificultades que puedan presentarse, Caterina y Marianela continúan sosteniendo el proyecto a puro pulmón: ellas mismas se encargan de la producción, la conducción, la edición y la difusión del contenido. “Seguimos firmes, siempre aspirando a llegar a lo más alto en el mundo del streaming. Vamos a seguir saliendo al aire por nuestros oyentes y para toda la comunidad, quienes son los que esperan cada transmisión que hacemos”, expresaron, con emoción.

Seguimos firmes, siempre aspirando a llegar a lo más alto en el mundo del streaming. Vamos a seguir saliendo al aire por nuestros oyentes y para toda la comunidad, quienes son los que esperan cada trasmisión que hacemos Seguimos firmes, siempre aspirando a llegar a lo más alto en el mundo del streaming. Vamos a seguir saliendo al aire por nuestros oyentes y para toda la comunidad, quienes son los que esperan cada trasmisión que hacemos

“Hay algo que decir” sale al aire todos los sábados (de 16 a 18) por Planele y por su canal oficial de YouTube, desde donde también realizan, los lunes (desde las 19), un programa llamado “Stream dulce con Caty”. Además, realizan una o dos veces por semana trasmisiones en vivo por la plataforma Kick.