La polémica postura de Gladys La Bomba Tucumana por la mugre en Gran Hermano Generación Dorada

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo y esta vez todo estalló en el certamen de Telefe por la falta de higiene. Ante esto, Gladys La Bomba Tucumana plantea una tajante postura.

El desorden y el hecho de que siempre sean los mismos participantes quienes se ocupan el mantenimiento de la casa terminaron por colmar la paciencia de un grupo de jugadores.

Por la revancha. Repechaje en GH: los que buscan volver y los que rechazaron el regreso

Estos competidores se reunieron para armar una estrategia de organización y no dudaron en apuntar con dureza contra los hábitos de sus compañeros, apuntando contra Yanina Zilli.

La discusión estalló cuando Titi Tcherkaski se mostró dispuesta a encarar el conflicto expresando que "si les parece, yo no tengo drama en ir ahora y se los planteo".

Titi expuso el centro del conflicto es la cocina y mandó al frente a una de las jugadoras al asegurar que "para mí, ese método era efectivo porque todos comíamos juntos y se ensuciaba una sola cosa.

Acá, Yanina Zilli hace un despliegue de suciedad cada vez que cocina y que nadie quiere limpiar...", queja que Manuel Ibero apoyó al instante sumando entre risas que "llena todo de aceite".

Sin título-1 Titi discutió con Gladys La Bomba Tucumana.

La postura de Gladys La Bomba Tucumana

La situación escaló cuando Gladys La Bomba Tucumana tomó la palabra para proponer una división tajante de los espacios de la casa, marcando una enorme distancia con el bando rival.

Sin vueltas, sentenció: "Para mí está bien que se divida la zona porque nosotros somos ordenados y limpios. La cocina va a estar limpia. Acá va a estar todo impecable porque nosotros somos limpios. No va a haber nada podrido. Y que ellos se hagan cargo de allá".

Para cerrar la estrategia y buscar una solución definitiva al caos, Titi concluyó proponiendo que "hay que hacer grupos de cuatro. Que cada uno, por día haga cocina, baño, piso, etc. Vemos cómo nos organizamos para hacerlo".