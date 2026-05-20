Una querida panadería cumple 40 años en Lomas de Zamora: tres generaciones detrás del mostrador

Abrir un comercio es satisfactorio, pero mucho más placentero es mantenerlo por cuatro décadas y garantizar el legado familiar. En Lomas de Zamora , la Panadería y Confitería Santa Fe celebra hoy sus primeros 40 años de vida : actualmente la tercera generación de la familia atiende el negocio que se convirtió en un símbolo barrial para cientos de vecinos.

La panadería se fundó el 20 de mayo de 1986 por Sabatino Vecchio , quien en su pasado trabajó como herrero en una fábrica. A sus 50 años, le surgió la posibilidad de emprender en el mundo gastronómico y aprendió el oficio de panadero para, inmediatamente, armar su equipo de trabajo y abrir un negocio en la calle Santa Fe 178.

Sabatino estaba casado con Celia De Bargas y tuvieron dos hijas, Adriana y Myrian. Lamentablemente, la esposa de Vecchio falleció dos años después de la inauguración del comercio, en 1988, y como consecuencia las descendientes del matrimonio se acoplaron desde adolescentes a la panadería: los tres llevaron adelante el emprendimiento familiar con mucho esfuerzo, amor y dedicación.

En sus inicios, el negocio destacó por ser la única panadería y confitería de la zona, una novedad para el barrio y los vecinos. Con el paso del tiempo, Sabatino falleció y Adriana y Myrian quedaron a cargo de la panadería. En 1997, Adriana se casó con Carlos Burzachechi, quien se acopló a la labor de la panadería, y en 2001 tuvieron un hijo llamado Lautaro, que al día de hoy trabaja a la par de sus padres y su tía. “Los cuatro logramos convertir el emprendimiento en una pequeña empresa familiar que le da trabajo a otros lomenses”, indicó el nieto del fundador, con orgullo.

“Nuestro negocio es muy distinto en comparación a cómo empezó. Este año, casualmente, hicimos la segunda reforma integral de la panadería. Asimismo, el barrio tampoco es el mismo: el crecimiento urbano permite que muchos nuevos vecinos conozcan el negocio, pero el paso del tiempo también hace que tantos otros dejan de estar”, señaló Burzachechi, con cierta nostalgia. Inmediatamente aclaró que los consumos también mutaron: el pan dejó de ser prioridad en muchas mesas, mientras que la pastelería gana lugar en las nuevas generaciones.

1dff3189-6333-4da9-a814-8f953d8921a4 La Panadería y Confitería Santa Fe de Lomas de Zamora se ganó la confianza y el cariño de los vecinos.

Viviendo el presente

Al ser consultado sobre las claves para mantenerse vigentes durante cuatro décadas, Lautaro destacó la labor familiar, el amor por la profesión y la satisfacción de llegar a la mesa de cada vecino como los principales impulsos de cada día. “Tenemos a la amabilidad y a la calidez como insignia, queremos que la gente se vaya con una sonrisa después de comprar en la panadería. Muchos vecinos nos eligen y confían en nosotros, por lo que intentamos estar siempre a la altura y progresar constantemente”, expresó.

“Cumplir 40 años no es un número más, son cuatro décadas de esfuerzo trabajando en el barrio, con altos y bajos, pero siempre dispuestos y con ganas de seguir. La fidelidad de los vecinos para nosotros es todo, nos eligen todos los días y, gracias a eso, estamos presentes en distintos momentos de sus vidas: somos las facturas que comparten por la tarde, los sándwiches de miga de sus almuerzos y las tortas de cada cumpleaños”, dijo, muy agradecido.

Pensando el futuro

De cara a los años venideros, Lautaro aseguró que seguirán progresando y mejorando cada día para llegar a la mayor cantidad de gente posible y, asimismo, continuarán trabajando para “posicionar a la Panadería y Confitería Santa Fe como la mejor panadería de zona Sur”.

93e59ebb-89a5-432f-9c81-3db758ff5273 El comercio está ubicado en la calle Santa Fe 178.

En conmemoración a sus 40 años de vida, el comercio lanzó un sorteo mediante su cuenta de Instagram: habrá 10 premios en juego y el tiempo para participar será hasta el sábado 30 de mayo, siguiendo las pautas que aparecen en la publicación. La decena de ganadores se dará a conocer el domingo 31 de mayo.