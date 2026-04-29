Lanzan capacitaciones para que los jóvenes de Lomas pueden aprender gratis oficios

Los jóvenes de Lomas de Zamora ya pueden sumarse a los nuevos cursos gratuitos de formación en oficios que brindará el Municipio en sedes de distintos barrios.

Impulso Joven es el nombre del programa destinado a vecinos de 16 a 29 años, quienes tendrán la oportunidad de aprender nuevos conocimientos para proyectar su futuro . En el Punto Joven "Teatro y Comunidad" de Lomas (Av. Hipólito Yrigoyen 9437), a partir del 5 de mayo comenzará un curso de manicuría en el que enseñarán las técnicas básicas para el cuidado de manos y el uso de diferentes herramientas. Las clases serán los martes, de 15 a 17.

Mientras que en el Punto Joven "Cultura Sustentable" de Centenario (Bucarest 259) darán un curso de panadería desde el 5 de mayo con encuentros que se realizarán los martes, de 16 a 18.

El 5 de mayo también se pondrá en marcha el curso de maestro pizzero y rotisero con todas las claves para la elaboración de alimentos. Los encuentro serán los martes, de 14 a 16, en el Ministerio "El Alfarero" de Santa Catalina (Miatello 3500).

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Y en el Punto Joven "Sociocultural" de Fiorito (Darwin 1735), a partir del 11 de mayo darán un curso de panadería con las técnicas para hacer diferentes productos. Las clases se llevarán a cabo los lunes, de 14 a 16.

Para anotarse en cualquiera de estas capacitaciones, los vecinos tienen que entrar al Instagram de la Subsecretaría de Juventud donde podrán encontrar los formularios para llenar con los datos personales.

Cuáles son los talleres culturales y deportivos para jóvenes

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes donde también ofrecen talleres culturales y deportivos para vecinos de 12 a 30 años. Las capacitaciones gratuitos son en técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, arte sustentable, ensamble de música, danzas urbanas, diseño y vestuario, danzas contemporáneas, malabarismo, escenotecnia, vóley mixto, hockey femenino, boxeo recreativo, kickboxing, taekwondo, futsal, futbol femenino y básquet.

Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, hay que tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario y elegir el taller en el que van a participar.