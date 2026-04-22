Recorrerán barrios de Lomas para dar cursos de RCP, clave para salvar vidas

Lomas tiene una de las tasas más altas de paros cardiorrespiratorios revertidos del país.

Para que los vecinos sepan cómo actuar frente a un paro cardiorrespiratorio , el Municipio lanzó un ciclo de capacitaciones gratuitas de RCP en distintos barrios de Lomas de Zamora .

RCP en Comunidad es el nombre de la propuesta destinada a personas mayores de 15 años, quienes podrán sumarse a los cursos a cargo de profesionales de salud que se llevarán a cabo el 5 de mayo en el CGM Turdera (Av. Hipólito Yrigoyen 11.537) , 12 de mayo en el CGM Lamadrid (Newton 4171) , 19 de mayo en el CGM Banfield (Rincón 565) y 26 de mayo en el CGM Centenario (Martín Rodríguez 450) .

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Todas las capacitaciones comenzarán a las 14 y tendrán una primera parte enfocada en las claves para detectar una situación de paro cardiorrespiratorio que puede ocurrir en la calle, el lugar de trabajo o en el transporte público. Después, los vecinos harán prácticas con maniquíes para hacer las técnicas de RCP que requieren de entre 100 y 120 compresiones torácicas por minuto para que el cuerpo siga bombeando la sangre que transporta oxígeno.

La importancia de saber RCP para prevenir riesgos de vida

El 70% de los paros cardiorrespiratorios suceden por fuera del ámbito hospitalario y son situaciones que se dan con mucha frecuencia en la vía pública. Por eso, es importante que haya personas capacitadas para actuar en los primeros minutos ya que eso aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia.

Gracias a las capacitaciones que organiza el Municipio y el trabajo de los profesionales de salud, Lomas de Zamora tiene una de las tasas más altas de paros cardiorrespiratorios revertidos del país.