El expolicía de Lomas de Zamora llegó a Lujan después de caminar más de 700 kilómetros

Luego de recorrer a pie más de 700 kilómetros, este sábado el expolicía de Lomas de Zamora , Rodrigo Gallardo cumplió con el objetivo de llegar a Luján después de más de dos meses cuando salió de la Provincia de San Luis impulsado por un compromiso especial y personal, pero con la sensibilidad puesta en homenajear a sus compañeros de la fuerza.

La peregrinación que la hizo al 100% en solitario finalmente concluyó al llegar al objetivo que se había propuesto el 13 de febrero cuando salió de su actual lugar de origen en San Luis. Acompañado por sus compañeros del Ejército que lo escoltaron hacia la entrada de la Basílica de Luján, Gallardo contó lo que sintió durante ese recorrido: "Fue algo inolvidable, después de tanto caminar, de encontrarme con tanta gente que me hayan recibido así. Sentí un nudo en la garganta y mis pulsaciones a mil".

Con compromiso y dignidad. Un expolicía de Lomas inició una peregrinación de San Luis a Luján por "el honor y la fe"

Desde su salida sabía que se enfrentaba a un grande desafío, pero también tenía la confianza en sí mismo para lograrlo: "Esto nació por razones personales y profesionales, pero lo más importante es que lo hice por el honor y la fe. Para mi no es una simple aventura, aunque no voy a negar que dentro del sacrificio de caminar lo disfrute mucho".

A pesar del enorme sacrificio que es poner el cuerpo para caminar tantos kilómetros, Gallardo comentó que le costó llegar a destino porque la peregrinación fue más que positiva: "Después de tantas cosas que viví y de tantas personas que conocí durante el recorrido de estos 750 kilómetros me preguntó ¿Y después qué?".

Con la bandera argentina con la palabra dignidad plasmada en el medio de ella, fue que Rodrigo fue recibido en Luján. Además por parlante anunciaron su llegada para que todas personas que estaban por allí, reconozcan su hazaña. "Bienvenido a Luján al promesante que caminó 750 kilómetros. Muy bienvenido", se escuchó desde la basílica mientras Gallardo escoltado por colegas se acercaba al ingreso y al encuentro con la Virgen de Luján.

Una vez adentro de la Iglesia, Gallardo se arrodilló para rezar, agradecer y demostrar que finalmente su misión fue cumplida después de tanto trayecto transitado.

Sobre su Lomas de Zamora apuntó que siempre estuvo presente en cada paso porque si bien Gallardo se fue a vivir a Carpintería, San Luis, no hace mucho tiempo, su vínculo sigue intacto porque trabajó muchos años en la zona y lo conoce mucha gente.

"Mi relación con Lomas de Zamora es amplia. Fui vecino desde 2009 hasta 2025. Trabaje en las Comisarías de varias de sus loicalidades y es uno de los destinos mas hermosos que tuve: la Policía Local de Lomas de Zamora", recordó con afecto tanto trabajo en el servicio local.

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