Un expolicía de Lomas inició una peregrinación a pie de San Luis a Luján por "el honor y la fe"

Por distintas razones, pero con el compromiso y el claro objetivo de poner el cuerpo para cumplir una misión es que el expolicía de Lomas Rodrigo Gallardo (54) inició el 13 de febrero una peregrinación a pie y en solitario de San Luis hasta la Basílica de Luján a la que espera llegar en poco tiempo.

"Hay razones personales y profesionales. Es por el honor y la fe. No es una simple aventura, aunque no voy a negar que dentro del sacrificio de caminar lo estoy disfrutando mucho. Puede ser muy largo, pero me entregué al desafío", es lo primero que contó Gallardo tras tomar esta decisión.

Gallardo dice que está a un cuarto de camino y calcula que en menos de 30 días va a llegar a su destino movilizado por la fe, por el respeto a sus colegas y por su familia.

Salió de la localidad de Carpintería, San Luis, ese 13 de febrero al mediodía. Salió con una mochila que pesaba unos 35 kilos y con sólo $60 mil. "Lo que hice en la noche anterior a mi salida es preparar una bandera para ofrendarle a Nuestra Patrona, la Virgen de Luján, cuando llegara a la Basílica", expresó.

El apuro por salir a la peregrinación estuvo motivado para acompañar un reclamo de sus excompañeros policías. "En mis 27 años en la policía (pedí el retiro anticipado) pase muchas cosas que hoy son parte del peso de la mochila que soporto en esta procesión", aseguró Gallardo que además compartió que esto también lo hace por su familia ya que es papá de Benicio de 6 años y Massimo de 4 años, éste último vive en Lomas de Zamora.

El vínculo y el trabajo que unió a Lomas

Si bien Gallardo se fue a vivir a Carpintería, San Luis, no hace mucho tiempo, contó que su vínculo con Lomas sigue intacto porque trabajó muchos años en la zona y lo conoce mucha gente.

"Mi relación con Lomas de Zamora es amplia. Fui vecino desde 2009 hasta 2025. Trabaje en las Comisarías de Banfield, San José, Parque Barón, Centenario, en la Comisaría de la Mujer y la familia, (ésta última en sus inicios cuando tenía jurisdicción en toda la Jefatura Departamental zona Sur), y en uno de los destinos mas hermosos que tuve, la Policía Local de Lomas de Zamora", recordó con afecto tanto trabajo en el servicio local.

El policía retirado también fue docente de la materia Operaciones Policiales en la exescuela descentralizada Juan Vucetich sede Lomas, en la Escuela de Policía Local de Lomas, en el Centro de Entrenamiento Policial de Lomas (con sede en el Tiro Federal), y en la escuela de Conductores Motoristas de Lomas.

Caminar con el corazón y la emoción a flor a de piel

La procesión solitaria como él mismo describe a este periplo que está transitando es muy importante para Gallardo porque tiene varios motivos para hacerlo, siempre pensando en las personas que pasaron por su vida, en sus compañeros, colegas de trabajo y sobre todo por sus dos hijos. "Ellos son el motor personal de esta procesión solitaria", aseguró.

En la ruta, la solidaridad de los vecinos ha sido su aliado y lo seguirá siendo porque cuando cuenta su historia, su objetivo y su caminata a pie, la gente le ofrece comida, lo escucha y le brinda el apoyo que necesita para no bajar la guardia.

Pero, también en cada parada, en cada lugar que se detiene para descansar, para ducharse encuentra con personas inolvidables, según contó: "La solidaridad y empatía con la causa de toda la gente que me cruzo en el camino es emocionante. Me llena de energía para seguir adelante, para llegar a Luján, para imaginarme cuando ingrese a esa basílica con la convicción del objetivo logrado".