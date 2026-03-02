Lomas de Zamora: encontraron sin vida a Lautaro, el joven que estaba desaparecido

Encontraron sin vida a Lautaro Carrizo, el joven que estaba desaparecido y que era intensamente buscado en Lomas de Zamora . Su familia confirmó que falleció en un accidente. Tenía 21 años.

Después de 18 días de una búsqueda angustiante , la familia de Lautaro informó la peor noticia. El joven había muerto en un accidente del cual no dieron detalles y fue hallado en las últimas horas.

“Gracias por el apoyo que nos estuvieron dando con la búsqueda de Lautaro hasta el momento. Lamentablemente, Lautaro falleció en un accidente. Por favor, sepan respetar y no empiecen a llamar a mamá, la familia está pasando por un mal momento”, expresaron desde su entorno en un breve comunicado.

Si bien no hubo detalles oficiales sobre la muerte de Lautaro, personas allegadas a su familia contaron que el muchacho habría perdido la vida tras ser embestido por un tren en la estación de Lomas de Zamora .

El comunicado de la familia de Lautaro para los vecinos de Lomas de Zamora que ayudaron en la búsqueda.

Casualmente, el jueves 12 de febrero por la noche, el mismo día que Lautaro desapareció, se reportó que un joven se había arrojado a las vías en la barrera que conecta las calles Boedo y Fonrouge. En ese momento, lo habían trasladado con vida al Hospital Gandulfo y luego no se supo nada más sobre su estado de salud.

Lautaro estuvo 18 días desaparecido y atravesaba una depresión

lautaro Lautaro, el joven desaparecido en Lomas de Zamora.

Lautaro había sido visto por última vez el jueves 12 de febrero pasado, cuando salió de su casa ubicada en la zona de Juan XXIII y Oslo, en el barrio Parque Barón. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre él.

La familia contó que la última conexión registrada en su WhatsApp correspondía al 12 de febrero a las 19:58. Además, una cámara de seguridad lo captó caminando hacia su domicilio ese mismo día.

Alejandro, padre de Lautaro, comentó que su hijo se había quedado sin empleo y atravesaba un cuadro depresivo. "Vivía con nosotros, sus papás y sus hermanos. Un chico que siempre ha cooperado con la casa. Desde hace un mes atrás, lamentablemente perdió el trabajo y se vino abajo. Estaba trabajando en una verdulería y lamentablemente le dijeron que no lo podían aguantar más porque el trabajo estaba muy complicado", expresó el hombre en diálogo con Crónica TV. Lamentablemente, la búsqueda tuvo el peor final.