Desesperada búsqueda en Lomas de Zamora: un joven lleva 10 días desaparecido

Lautaro Carrizo tiene 21 años, vive en Lomas de Zamora y lleva diez días desaparecido . Su familia encabeza una desesperada búsqueda y pide ayuda para poder encontrarlo.

El joven fue visto por última vez el jueves 12 de febrero pasado, cuando salió de su casa ubicada en la zona de Juan XXIII y Oslo , en el barrio Parque Barón . Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre él.

La familia de Lautaro contó que la última conexión registrada en su WhatsApp corresponde al 12 de febrero a las 19:58 . Además, una cámara de seguridad lo captó caminando hacia su domicilio ese mismo día.

Lautaro mide 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello oscuro. Al momento de ausentarse, llevaba puesta una camisa blanca de manga corta y un short negro . Con esa misma vestimenta fue captado por las cámaras.

lautaro Así estaba vestido Lautaro, el joven desaparecido en Lomas de Zamora.

"Vivía con nosotros, sus papás y sus hermanos. Un chico que siempre ha cooperado con la casa. Desde hace un mes atrás, lamentablemente perdió el trabajo y se vino abajo. Estaba trabajando en una verdulería y lamentablemente le dijeron que no lo podían aguantar más porque el trabajo estaba muy complicado", comentó Alejandro, el padre de Lautaro, en diálogo con Crónica TV.

El hombre insistió en que su hijo estaba muy deprimido por la falta de empleo y que no lo veían bien en los últimos días. "Es un chico de 21 años que se maneja por sus medios. Trabaja, hace changuitas, coopera con la casa. La falta del trabajo lo afectó mucho, se sentía mal, estaba muy susceptible a cualquier situación. Creo que eso fue algo determinante", dijo con preocupación.

Cómo avisar si ves al joven desaparecido

Por cualquier información que permita encontrarlo, llamar de inmediato al 911 o comunicarse a los siguientes teléfonos: