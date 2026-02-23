lunes 23 de febrero de 2026
Escribinos
23 de febrero de 2026
Urgente.

Desesperada búsqueda en Lomas de Zamora: un joven lleva 10 días desaparecido

Lautaro Carrizo fue visto por última vez el jueves 12 de febrero en el barrio Parque Barón de Lomas. No volvió a comunicarse con su familia.

Lautaro, el joven desaparecido en Lomas de Zamora.

Lautaro, el joven desaparecido en Lomas de Zamora.

Lautaro Carrizo tiene 21 años, vive en Lomas de Zamora y lleva diez días desaparecido. Su familia encabeza una desesperada búsqueda y pide ayuda para poder encontrarlo.

El joven fue visto por última vez el jueves 12 de febrero pasado, cuando salió de su casa ubicada en la zona de Juan XXIII y Oslo, en el barrio Parque Barón. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre él.

Lee además
Turner dejó un legado muy importante en Lomas de Zamora.
Memoria.

Nuevos homenajes a Pedro Pablo Turner, el intendente de Lomas desaparecido

La historia de los médicos del Hospital Gandulfo desaparecidos por la Dictadura
Memoria, verdad, justicia.

La historia de los médicos del Gandulfo desaparecidos por la Dictadura

La familia de Lautaro contó que la última conexión registrada en su WhatsApp corresponde al 12 de febrero a las 19:58. Además, una cámara de seguridad lo captó caminando hacia su domicilio ese mismo día.

Lautaro mide 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello oscuro. Al momento de ausentarse, llevaba puesta una camisa blanca de manga corta y un short negro. Con esa misma vestimenta fue captado por las cámaras.

lautaro
As&iacute; estaba vestido Lautaro, el joven desaparecido en Lomas de Zamora.

Así estaba vestido Lautaro, el joven desaparecido en Lomas de Zamora.

"Vivía con nosotros, sus papás y sus hermanos. Un chico que siempre ha cooperado con la casa. Desde hace un mes atrás, lamentablemente perdió el trabajo y se vino abajo. Estaba trabajando en una verdulería y lamentablemente le dijeron que no lo podían aguantar más porque el trabajo estaba muy complicado", comentó Alejandro, el padre de Lautaro, en diálogo con Crónica TV.

El hombre insistió en que su hijo estaba muy deprimido por la falta de empleo y que no lo veían bien en los últimos días. "Es un chico de 21 años que se maneja por sus medios. Trabaja, hace changuitas, coopera con la casa. La falta del trabajo lo afectó mucho, se sentía mal, estaba muy susceptible a cualquier situación. Creo que eso fue algo determinante", dijo con preocupación.

Cómo avisar si ves al joven desaparecido

Por cualquier información que permita encontrarlo, llamar de inmediato al 911 o comunicarse a los siguientes teléfonos:

  • 11-3919-8122
  • 11-6292-9410
  • 11--5995-7900
Temas
Seguí leyendo

Nuevos homenajes a Pedro Pablo Turner, el intendente de Lomas desaparecido

La historia de los médicos del Gandulfo desaparecidos por la Dictadura

Encontraron al vecino de Budge desaparecido tras ser atropellado: está internado en grave estado en Quilmes

Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas de Zamora

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Este miércoles, de 15 a 19, los vecinos podrán acercarse a Emajea.
Es presencial.

Última oportunidad para anotarse a los cursos gratuitos de Emajea en Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa. 
Lapidario.

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa: "Tiene una patología rara"