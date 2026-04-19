El proyecto "milrayitas solidario" de Lomas de Zamora y el compromiso con los que menos tienen

Los alumnos del Colegio Ejército de Los Andes de Lomas comprometidos y conectados con la solidaridad.

Los alumnos de los tres sextos años del Colegio Ejército de Los Andes de Lomas de Zamora se unen para encarar el proyecto "milrayitas solidario" en el cual colabora toda la institución educativa y quieren sumar a los vecinos que puedan donar alimentos no perecederos o ropa en buen estado para donar a un merendero la zona.

El proyecto que se activó a comienzo de año, se generó por primera vez en 2024 y en esta oportunidad están al frente los sextos A, B y D. La profesora de la materia organizacional de economía, Patricia Renzi detalló: "Si bien los alumnos más grandes llevan adelante la colecta, difusión y la posterior entrega de las donaciones, varios profes y todos los niveles colaboran".

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Desde el inicio de la colecta hasta ahora han recaudado una gran cantidad de ropa por lo que anunciaron que el mes próximo harán una primera entrega al merendero que eligieron para ayudar. Se trata del espacio "Elian y sus amigos" que está ubicado en la localidad de Ministro Rivadavia, cerca de Longchamps en el Partido de Almirante Brown.

Según contó, una de las profes del colegio, "lo más importante de este proyecto es el compromiso de nuestros adolescentes que trabajan constantemente en la separación de prendas, en llevar adelante un registro, en trabajar en equipo, aprender a compartir y sobre todo conocer otras realidades".

El mensaje apunta a formar desde temprana edad en la capacidad de solidarizarse con el otro y lo logran sobre todo cuando van a dejar las donaciones. "El día de la entrega se genera un gran impacto en los chicos, todos se emocionan y entienden lo relevante de poder ayudar a los que no tienen nada".

A dicha colecta también se sumó la línea de colectivos de Lomas 266 y la hinchada del Club Los Andes. Por lo que la entrega en mayo se hará con el traslado de dicha línea de transporte público local, pero recordaron que van a seguir juntando. "Tenemos pensado hacer una nueva entrega para el Día del Niño, pero si antes de esa fecha se junta más de lo esperado iremos una vez más", dijo.

WhatsApp Image 2026-04-18 at 14.35.19 (2) En mayo harán la primera entrega de donaciones.

Más alimentos y un comedor que necesite de ayuda

Si bien, la campaña va muy bien detallaron que lo que más falta son las donaciones de alimentos. "Entendemos que la situación está difícil para todos, y por tal motivo hemos juntado más ropa que alimentos. Por eso, si hay personas que quieran colaborar, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes y combinar la manera de la entrega", pidió la profe Renzi.

Otra intención muy importante de dicho proyecto solidario es encontrar otro espacio para poder ayudar. "Necesitamos que se comuniquen con nosotros algún otro comedor de la zona que necesite de la colaboración", aseguraron.

Para poder comunicarse con el proyecto milrayitas solidario hay que enviar un mensaje privado a la cuenta @milrayitassolidario

Mirá uno de los videos difusión que crean los mismos alumnos