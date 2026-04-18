Desde Lomas de Zamora hace dibujos relacionados al cómic y al terror: su historia

La artista local tiene una forma muy particular de expresarse a través del dibujo.

Este fin de semana, Martina participará en uno de los eventos más importantes de arte terrorífico. Allí presentará algunas de sus obras.

Lo que comenzó como una pasión hoy se transformó en un camino profesional. Martina Leyba , ilustradora y autora de cómics de Lomas de Zamora , contó cómo su vida siempre estuvo ligada al arte , al punto de descubrir su talento para los dibujos. Este domingo será parte de un importante evento que reúne a referentes del terror y la cultura pop.

A pura formación autogestiva y presencia en distinto espacios artísticos , Martina (19) nació en Quilmes y en su adolescencia se radicó en Turdera . Actualmente estudia Artes Audiovisuales y, paralelamente, trabaja en su proyecto personal como ilustradora, tarea que realiza bajo el nombre artístico Nocturna. Iris.

En crecimiento. En Lomas, un proyecto apuesta a la inclusión desde el juego y la amistad

Su vínculo con el arte comenzó desde muy chica, en un entorno colmado de música y danza . En plena pandemia encontró en el dibujo una forma de expresión cotidiana. “Comencé a dibujar todos los días y, cuando me mudé a Turdera, me empecé a meter en eventos artísticos y ferias”, contó sobre sus inicios en el mundo del cómic, todo de manera muy autogestiva.

A los 14 años dio sus primeros pasos bajo el seudónimo _martuart, etapa que luego evolucionó hacia una identidad más definida. En ese momento tomó clases en XArte Banfield , donde el profesor Luis Czerniawski le enseñó a “abrazar mis defectos en el cómic y convertirlos en un estilo propio”.

6ed9893b-aadf-4ebd-99a6-0b9f1510c13f Leyba aspira a seguir creciendo como ilustradora. Además, es cosplayer.

La búsqueda de su identidad vino con la evolución de su trabajo y con ver la reacción del público, sobre todo de los niños, a quienes les atraían los colores y los estilos usados por Leyba. Fue así que desde el año pasado comenzó a hacerse conocida como Nocturna.Iris. “Con el anterior seudónimo hasta sufrí acoso por parte de un músico que conocí en uno de los eventos artísticos. Decidí dejar atrás todo eso: Nocturna.Iris es un renacer, como el ave fénix, más fuerte y más experimentada”, explicó sobre el proceso personal que la llevó a reinventarse.

Desde 2021, Martina trabaja de manera independiente, afrontando desafíos que van desde la autogestión económica a la producción de sus propios materiales. Durante este tiempo participó en eventos como Crack Bang Boom, Pergamino Comic Fest, San Luis Comic-Con y Manga Pop, espacios que le permitieron crecer y vincularse con otros artistas.

8b89797e-8489-4960-a8ab-5a551f5fcfe0 Desde Lomas de Zamora, Martina comenzó a involucrarse cada vez más en el mundo del arte, el terror y la cultura pop.

Su obra se caracteriza por explorar "universos donde conviven lo tierno con lo oscuro”. “Me interesa el terror psicológico, esa mezcla entre lo mágico y lo inquietante”, señaló. Su manga llamado Trazos de Magia, publicado en 2024, es el fiel reflejo de ese enfoque ya que combina elementos fantásticos con climas más densos.

Me interesa el terror psicológico, esa mezcla entre lo mágico y lo inquietante Me interesa el terror psicológico, esa mezcla entre lo mágico y lo inquietante

Este domingo 19 de abril, Martina participará de un evento llamado Horror XP, uno de los más importantes del país que reúne a referentes del terror, la cultura pop y el arte (el cual se desarrollará en el Golden Center). Al ser consultada sobre su participación, la joven destacó la importancia de compartir espacio con artistas consagrados y el desafío que eso implica. Además, adelantó que será la primera vez que presentará obras originales en acuarela inspiradas en películas de terror. “Es una sensación extraña pero muy hermosa”, aseguró.

cf83bff8-d229-42e3-9f6e-62fbbf5dcc56 Una de las obras de Leyba.

Para finalizar, contó cuáles son sus proyectos a futuro: “Mi objetivo principal es ser animadora 2D y 3D, incursionar en el mundo de las bandas y realizar más visuales animadas o videoclips. También me gustaría seguir produciendo libros, aunque sea de forma pequeña, terminar la carrera de Artes Audiovisuales y poder vivir de lo que me gusta”.