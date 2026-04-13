En Lomas de Zamora, un proyecto apuesta a la inclusión desde el juego y la amistad

Uno de los objetivos de Jugando Con Amigos es expandir su labor y llegar a más familias de Lomas de Zamora.

Un proyecto de inclusión está dando qué hablar en Lomas de Zamora : Jugando Con Amigos ofrece un espacio donde niños y adolescentes con desafíos en el desarrollo se junten semanalmente para hacer actividades recreativas, conocer amigos y formar parte de un grupo. Una propuesta que busca llegar a más familias para cubrir una demanda existente en la sociedad.

Mateo Rolón Righett es uno de los fundadores del proyecto (que es autogestionado y no cuenta con subsidios o financiamientos externos) y en una charla con el Diario La Unión contó que Jugando Con Amigos surgió en 2020 gracias a la inquietud de tres madres adolescentes, quienes querían que sus hijos con alteraciones en el desarrollo interactúen entre sí para formar un vínculo.

Ese pedido fue trasladado a Mateo, quien junto a su amigo Julián lo encararon con gran responsabilidad. “Lo que arrancó como un encuentro de sábado nos mostró algo más grande: la necesidad real de niños que tenían una rutina semanal pero que no contaban con un espacio de distensión y de diversión los fines de semana”, explicó.

Y es que las barreras que presentaban otro tipo de actividades les quitaban a esos niños la posibilidad de generar vínculos y de forjar una vida social propia. “Decidimos darle un marco más serio al proyecto y comenzamos a sumar profesionales que sepan del tema”, acotó Rolón Righett. A partir de ese momento comenzaron a llevar a cabo actividades recreativas, lúdicas, deportivas y artísticas diseñadas y pensadas para los chicos y adolescentes, todo realizado en distintos espacios de la comunidad.

fotoefectos.com_ (1) Desde Lomas de Zamora, un grupo de profesionales apuesta por la inclusión real.

Una propuesta que deja huellas

“Nosotros no tenemos a la inclusión como un objetivo en sí mismo, sino que sea una consecuencia. Un niño que asiste a Jugando Con Amigos no viene a ser incluido, sino que viene a jugar, a estar con otros, a divertirse, a formar parte de un grupo y de desarrollar un sentido de pertenencia”, explicó Mateo, que rápidamente aclaró que los grupos con los que trabajan se dividen en estadio de desarrollo y no por diagnóstico.

Hoy en día, Jugando Con Amigos cuenta con 40 participantes activos, un grupo de ocho profesionales y familias que, año tras año, acompañan activamente el proyecto. Los organizadores aclararon que, semana a semana, “no realizamos terapia”, sino que proyectan en los chicos la vida real. “Ponemos en práctica lo que ellos trabajan en el colegio y en las terapias. La confianza que sus familias depositan en nosotros para que sus hijos vivan esas experiencias es lo que nos compromete e impulsa a seguir creciendo. Además, esas familias son parte de las decisiones que tomamos porque son parte activa del proyecto”, dijeron.

Ponemos en práctica lo que ellos trabajan en el colegio y en las terapias. La confianza que sus familias depositan en nosotros para que sus hijos vivan esas experiencias es lo que nos compromete e impulsa a seguir creciendo. Además, esas familias son parte de las decisiones que tomamos porque son parte activa del proyecto Ponemos en práctica lo que ellos trabajan en el colegio y en las terapias. La confianza que sus familias depositan en nosotros para que sus hijos vivan esas experiencias es lo que nos compromete e impulsa a seguir creciendo. Además, esas familias son parte de las decisiones que tomamos porque son parte activa del proyecto

Además de las jornadas que se hacen todos los sábados, también cuentan con una colonia de verano en tres sedes: Tigre, Temperley y Turdera. Con esta propuesta, los mismos niños y adolescentes que asisten semanalmente tienen la oportunidad de vivir una experiencia de colonia adaptada a sus necesidades, con actividades terrestres, sociales y acuáticas.

fotoefectos.com_ (2) Además de las jornadas samanales, Jugando Con Amigos tiene colonia de verano y organiza viajes para los chicos.

“Uno de los mayores desafíos que tenemos es que transitamos un camino que creamos nosotros mismos. Cada año que pasa es mejor al anterior porque aprendemos de la práctica y de la experiencia. La visibilidad del proyecto es otro reto a los que nos enfrentamos: sabemos que hay muchas familias de la zona que no saben que existimos y que podrían beneficiarse, apuntamos a mejorar ese aspecto durante el 2026”, contó Mateo, que volvió a agradecer la confianza de las familias que, sábado a sábado, confían en Jugando Con Amigos.

Rolón Righett indicó que seguirán trabajando para cubrir parte de la demanda y que más familias conozcan el proyecto, además de generar vínculos formales con escuelas especiales y centros terapéuticos de la zona. “La idea no es competir, sino complementarnos. Ellos son el colegio y la terapia, nosotros el fin de semana, el verano y el viaje de egresados. Juntos podemos ofrecerles a las familias una cobertura real para el desarrollo de sus hijos”.

De Lomas de Zamora al mundo

“También estamos preparando una expansión del modelo. La idea es llevar nuestra propuesta de colonia de verano a organizaciones que trabajan con familias con discapacidad en el hemisferio norte, donde el verano coincide con nuestro receso. Es algo inédito para un proyecto del conurbano bonaerense y estamos convencidos de que el modelo es exportable porque lo que construimos no depende de un lugar, sino de la manera de hacer las cosas”, concluyó.