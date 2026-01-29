jueves 29 de enero de 2026
Escribinos
29 de enero de 2026
Recomendado.

Patio al Sur sigue con su Colonia Literaria de Verano en febrero

Patio al Sur renueva sus propuestas con seminarios a cargo de Pablo Ruocco y Eliana Tortorella y con maridaje entre la literatura y el vino.

Diariolaunion | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Pablo Ruocco, en uno de sus seminarios virtuales.&nbsp;

Pablo Ruocco, en uno de sus seminarios virtuales. 

Patio al Sur lanza continúa en febrero con su Colonia Literaria de Verano, seguirán los encuentros virtuales y presenciales, espacios de lectura, escritura y conversación. También se sumará una original propuesta que combina la cata de vinos con la literatura.

Algunas de las actividades tendrán lugar en forma presencial en Tucumán 142, en Ezeiza, mientras que otras de dictarán de manera virtual.

Lee además
Pablo Ruocco, el autor de Sorbos de Soda.
Crédito local

Pablo Ruocco lanzó un libro inspirado en las canciones de Soda Stereo
Eliana Tortorella, autora de la región.
Lanzamientos

Eliana Tortorella lanzó "Astillas", su primer libro

“Seguimos con Seguimos con la Colonia Literaria de Verano y terminamos enero con éxito, donde propuestas breves y variadas con temas diferentes para encarar la literatura con tono veraniego”, le cuenta Pablo Ruocco, uno de los responsables de Patio al Sur, a La Unión.

“Hay una reconfiguración de las propuestas, como un seminario de cuento para ir calentando motores, y otro sobre la vida y la obra de Mariana Enriquez, luego de los seminarios que dimos de Borges y Cortazar”, señala.

Otras dos propuestas en Patio al Sur

También se dictará “La palabra de los otros”, un encuentro de lectura y escritura social a cargo de Eliana Tortorella, y Ruocco se suma con “Entre vinos y lecturas: maridaje literario”, a partir de lecturas de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Mariana Enriquez.

“Estudié en las sombras sobre la degustación y cata de vinos. La Gran novedad es una propuesta sonde se marida el vino con la literatura y los autores. Vamos a trabajar con tres autores y con tres tipos de vinos, junto con una picadita de quesos y fiambres y otros cositas ricas artesanales para comer”, cierra.

Temas
Seguí leyendo

Pablo Ruocco lanzó un libro inspirado en las canciones de Soda Stereo

Eliana Tortorella lanzó "Astillas", su primer libro

Laura Massolo presenta "Sol Menor", su nueva novela

Ian Lucas, sobre su romance con Evangelina Anderson: "Me enganché"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Facundo Arana y María Susini, separados.  video
Curiosidades.

Revelaron fuertes detalles de la separación de Arana y Susini

Las más leídas

Te Puede Interesar

Pablo Ruocco, en uno de sus seminarios virtuales. 
Recomendado.

Patio al Sur sigue con su Colonia Literaria de Verano en febrero

Por  Edgardo Solano