Patio al Sur sigue con su Colonia Literaria de Verano en febrero

Patio al Sur lanza continúa en febrero con su Colonia Literaria de Verano, seguirán los encuentros virtuales y presenciales, espacios de lectura, escritura y conversación. También se sumará una original propuesta que combina la cata de vinos con la literatura .

Algunas de las actividades tendrán lugar en forma presencial en Tucumán 142, en Ezeiza, mientras que otras de dictarán de manera virtual.

“Seguimos con Seguimos con la Colonia Literaria de Verano y terminamos enero con éxito, donde propuestas breves y variadas con temas diferentes para encarar la literatura con tono veraniego”, le cuenta Pablo Ruocco , uno de los responsables de Patio al Sur , a La Unión.

En febrero Pablo Ruocco dictará los el Seminario Literario “El Cuento”, para leer y escribir este tipo de formatos, y otro sobre Mariana Enriquez , que será un encuentro para conocer la vida y obra de la gran escritora de terror.

“Hay una reconfiguración de las propuestas, como un seminario de cuento para ir calentando motores, y otro sobre la vida y la obra de Mariana Enriquez, luego de los seminarios que dimos de Borges y Cortazar”, señala.

Otras dos propuestas en Patio al Sur

También se dictará “La palabra de los otros”, un encuentro de lectura y escritura social a cargo de Eliana Tortorella, y Ruocco se suma con “Entre vinos y lecturas: maridaje literario”, a partir de lecturas de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Mariana Enriquez.

“Estudié en las sombras sobre la degustación y cata de vinos. La Gran novedad es una propuesta sonde se marida el vino con la literatura y los autores. Vamos a trabajar con tres autores y con tres tipos de vinos, junto con una picadita de quesos y fiambres y otros cositas ricas artesanales para comer”, cierra.