Proyecto de ley contra las falsas denuncias: fuerte descargo de Pablo Ghisoni en el Senado

Pablo Ghisoni , el médico de Lomas de Zamora absuelto tras una falsa acusación de abuso sexual, hizo un fuerte descargo en el Senado de la Nación durante la presentación del proyecto de ley contra las falsas denuncias .

El reconocido obstetra de Lomas se presentó junto a sus dos hijos mayores. Francisco fue quien sostuvo su inocencia desde un principio y lo acompañó durante todo el proceso judicial en su contra, mientras que Tomás confesó el año pasado haber mentido al denunciar a su padre tras haber sido manipulado por su madre, Andrea Vázquez .

En una entrevista con La Unión realizada el año pasado , Ghisoni había anticipado que acompañaría un proyecto de ley para que haya una pena severa para aquellas personas que hicieran falsas denuncias. Ese proyecto, que también apunta a las asociaciones ilícitas de abogados, psicólogos y peritos, fue presentado este martes.

En su disertación, Ghisoni habló sobre “el uso indebido de denuncias graves y de las consecuencias devastadoras cuando el sistema falla”, poniendo como ejemplo el calvario que le tocó vivir. “ Cuando el sistema se equivoca o cuando es manipulado, no hay área de la vida que no quede afectada y destruida. Se dañan los vínculos, se daña tu trayectoria, se arrasa tu identidad, tu vida y tu salud”, enfatizó, mientras que agradeció a quienes lo apoyaron.

En la misma línea, afirmó que “así como hay quienes te sostienen, también hay responsables, porque lo que está en juego no es un caso, es la credibilidad del sistema”. Y marcó los ejes del proyecto: “El relato no constituye una prueba. El denunciante no es automáticamente una víctima. El denunciado no pasa a ser tratado directamente como culpable sin estar procesado, sin juicio, sin sentencia. La libertad de prensa no debe transformarse en una herramienta de condena anticipada y amplificadora. Cuando eso ocurre, el desenlace y daño es irreparable”.

Por otro lado, el médico lomense señaló las “estructuras y redes de actuación” que ayudan a construir esas falsas denuncias, en referencia a los abogados, peritos y psicólogos que actúan de mala fe, como habría ocurrido en su caso: “Hay todo un entorno y una forma de generar este daño que nos están haciendo”.

Ghisoni también hizo hincapié en “la inversión de la carga probatoria” en los juicios que surgen por falsas denuncias. “Un ciudadano debe demostrar su inocencia. Acá se vulneran derechos constitucionales básicos. En mi caso, el proceso se extendió durante diez años para arribar a una sentencia firme. Y esa sentencia, ¿cómo concluye? ‘Absuelto por falta de pruebas suficientes’. A mí eso no me alcanza. Se intenta sostener la idea de que una absolución no implica ser inocente. Este concepto es incompatible con el sistema jurídico”, se quejó.

Las reformas que se proponen

ghisoni senado Ghisoni en el centro de la imagen, junto a sus hijos.

El médico de Lomas puntualizó hacia dónde debe apuntar el sistema judicial para corregir estos problemas: “Estamos ante una oportunidad de impulsar reformas que incluyan actuaciones de oficio del Ministerio Público, responsabilidad de los actores intervinientes, peritos, médicos, abogados, medios. Protección integral a quienes resultamos víctimas de estas falsas denuncias y de su entorno. Y claro, plazos razonables, porque la justicia tardía es una forma de injusticia”.

En sintonía, se refirió a la compañía de Francisco y Tomás en este duro proceso: “Hoy estoy aquí con mis hijos, no desde el resentimiento sino desde la responsabilidad, para decir que el daño existe y que la reconstrucción también es posible, pero también para intentar que otros no tengan que atravesar lo mismo y que puedan sostenerse en el tiempo. La Justicia no me devolvió a mis hijos, fueron ellos solos, cada uno a su momento”.

“Mientras hay vida hay esperanza, pero esa esperanza debe estar garantizada por las instituciones”, añadió Ghisoni, y cerró con un pedido claro: “Por una justicia que busque la verdad y por un Estado que no abandone a sus ciudadanos”.