Lomas tuvo un encuentro de género e inclusión para personas mayores

En el marco del 8M y el Mes de las Mujeres , el Municipio organizó un encuentro con personas adultas mayores de Lomas de Zamora para hablar sobre la perspectiva de género en la vejez .

El encuentro a cargo de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades se llevó a cabo en la Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) con la participación de más de 180 dirigentes de centros de jubilados , quienes hablaron sobre la vulnerabilidad y las desigualdades que atraviesan las mujeres a lo largo de la vida.

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"Las vecinas hicieron diversos planteos sobre las brechas de género que afectan principalmente a mujeres mayores, quienes viven más años pero con menores ingresos y mayores tasas de dependencia. Frente a esto, se habló de la importancia de implementar políticas públicas y acciones para mejorar la calidad de vida", señalaron desde la AMPAM.

En la charla hablaron sobre las tareas de cuidado que recaen históricamente en las mujeres, afectando su calidad de vida y oportunidades económicas en la vejez. Para cerrar brechas, es necesario que el Estado impulse la profesionalización de estos servicios.

"También se remarcó la importancia de lanzar campañas para visibilizar las violencias por motivos de género y diversidades en la vejez, un tema a menudo ignorado por prejuicios culturales. Y para promover un envejecimiento activo y saludable se habló sobre la puesta en marcha de programas para garantizar la autonomía y participación social de las personas mayores en igualdad de condiciones", contaron desde la Agencia.

Crearon la Agencia de Personas Mayores en Lomas de Zamora

A través del Municipio, en Lomas se creó la nueva Agencia de Personas Adultas Mayores (AMPAM) para profundizar las políticas de inclusión y cuidado. La AMPAM no solo dará continuidad a los programas históricos que anteriormente desarrollaba el IMDIPAM, sino que ampliará su capacidad operativa mediante la fiscalización de geriátricos, el acceso directo a la salud preventiva y el fortalecimiento de los centros de jubilados que funcionan en los barrios.

En materia de salud, el área facilitará el acceso a exámenes médicos para socios de centros de jubilados en los Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI). También habrá operativos territoriales de vacunación y programas alimentarios como "Merienda Reforzada".

Otro de los ejes centrales será la recreación mediante el fortalecimiento de programas como "Mayores a la pileta" en el Parque Acuático de Albertina y los viajes que brinda el programa de miniturismo "Recorriendo Nuestros Pueblos". A esto, se sumará una amplia oferta de talleres de estimulación cognitiva y nuevas tecnologías.