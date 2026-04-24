Oficios con salida laboral: Lomas de Zamora amplía su oferta de cursos gratuitos

Para capacitar a los vecinos en oficios y brindarles una salida laboral , el Municipio sigue sumando cursos gratuitos en los barrios de Lomas de Zamora .

Desde el programa Aprender Lomas se lanzó la inscripción online a capacitaciones que se dictarán a partir de mayo en diferentes instituciones. Panificación, panadería, manicuría, peinado y trenzas, electricidad domiciliaria, confección de mochilas y cartucheras, plomería a domicilio y cuidado de adultos mayores son algunas de las opciones disponibles.

Para todas las edades. Arte y movimiento: en Lomas arrancaron los talleres de los centros culturales

Los cursos son presenciales, tienen una duración de 8 clases y al finalizar se entregará un certificado de participación y asistencia. Para inscribirse, los vecinos mayores de 18 años tienen que entrar a la web oficial , seleccionar la capacitación y llenar un formulario con sus datos.

El objetivo es que los participantes tengan la posibilidad de adquirir y/o actualizar habilidades, capacidades y conocimientos para mejorar su situación laboral, potenciando el desempeño en el empleo actual o aumentando las posibilidades de conseguir uno nuevo.

Nuevo cursos del programa Capacitate en tu Barrio

A través del programa Capacitate en tu Barrio, en el CGM Santa Catalina arrancó un curso de panificación destinado a más de 50 estudiantes que recibieron kits con delantales y utensilios para usar en las clases.

"Es una alegría ver la sala llena de estudiantes y que nuestros vecinos de Santa Catalina sigan formándose y capacitándose día tras día. Además de las clases en instituciones barriales, este año estamos dando capacitaciones en articulación con los Centros de Gestión Municipal (CGM) de Budge, Santa Marta, Santa Catalina y Albertina", destacó la subsecretaria de Educación Educación Popular del Municipio, Rocío Álvarez.

El lanzamiento del curso contó con la presencia del secretario de Educación, Producción y Trabajo, Darío Spampinato, y la directora del CGM Santa Catalina, Cynthia Sosa. Por tercer año consecutivo, el programa Capacitate en tu Barrio está dictando cursos gratuitos para 1.000 vecinos.

Múltiples opciones para capacitarse en Lomas de Zamora

Aprender Lomas es la plataforma digital del Municipio que tiene toda la información sobre más de 500 carreras, cursos y talleres que se dictan en 60 instituciones locales.

La página web brinda la posibilidad de filtrar las búsquedas por áreas temáticas, localidades e instituciones. Cuando seleccionen el curso o carrera que les interesa, los vecinos accederán a las direcciones y números de contacto para comunicarse con la institución y hacer la inscripción.