martes 14 de abril de 2026
Escribinos
14 de abril de 2026
A cargo del Municipio.

En Lomas, dan talleres gratuitos de escritura creativa, narrativa y poesía

Habrá encuentros en instituciones barriales para vecinos que quieran iniciarse en la literatura o profundizar sus conocimientos.

Los talleres se realizarán en diferentes instituciones barriales de Lomas.

Los talleres se realizarán en diferentes instituciones barriales de Lomas.

"Palabras desde el Barrio" es el nombre de la iniciativa que se desarrollará a partir de la segunda semana de abril. Los miércoles, a las 19, Martina Cruz estará a cargo del taller en el Centro Cultural La Madriguera de Temperley (Santa María de Oro 8).

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"El taller está dirigido a los que deseen iniciarse en la escritura literaria o a los que, ya habiendo incursionado en la escritura, necesiten adquirir recursos y práctica. Vamos a hacer especial hincapié en la lectura con el propósito de distinguir herramientas y estrategias literarias empleadas por los grandes escritores de todos los tiempos, ya que no se puede ser un buen escritor sin antes ser un buen lector", expresó el escritor, actor y dramaturgo Quique Pagella, quien estará a cargo de los encuentros que se brindarán los sábados, a las 10, en la Cámara de Comercio de Temperley (25 de mayo 102).

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"Otro eje del taller será la búsqueda y construcción del propio estilo. Tendremos un grupo de WhatsApp donde subiré las lecturas propuestas para cada encuentro y donde los participantes compartirán sus trabajos de modo que todos puedan leerlos y realizar devoluciones", agregó Pagella.

Los talleres también se llevarán a cabo los sábados, a las 10, junto a Samanta Russo en el Centro de Jubilados Jubilza de Parque Barón (Arana Goiri 869); los lunes, a las 15, con Cecilia García Nikilson en el Centro de Jubilados Los Abuelos de Julio de Centenario (Milán 262); jueves, a las 15, junto a Cecilia Marsili en la Biblioteca Escritores Argentinos de Llavallol (Pasaje Adrogué 186); y los martes, a las 14, junto a Nora Cerisola en el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653).

Mientras que Federico Guerra estará a cargo de los encuentros que se darán en Turdera los miércoles, a las 18, en el Centro de Jubilados Sol de Turdera (Patricios 350); y los viernes, a las 18, en la Sociedad de Fomento Oro Oeste (San Luis 1235). Los vecinos interesados en participar tienen que mandar un mail a [email protected].

Cuáles son los talleres para jóvenes de Lomas de Zamora

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 30 años. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, arte sustentable, ensamble de música, danzas urbanas, diseño y vestuario, danzas contemporáneas, malabarismo, escenotecnia, vóley mixto, hockey femenino, boxeo recreativo, kickboxing, taekwondo, futsal, futbol femenino y básquet son las opciones disponibles de deportes.

Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.

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