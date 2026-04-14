En Lomas, dan talleres gratuitos de escritura creativa, narrativa y poesía

A través del ciclo Literatura en Comunidad , el Municipio lanzó una nueva edición de los talleres gratuitos de escritura creativa , narrativa y poesía en instituciones de Lomas de Zamora .

"Palabras desde el Barrio" es el nombre de la iniciativa que se desarrollará a partir de la segunda semana de abril. Los miércoles, a las 19, Martina Cruz estará a cargo del taller en el Centro Cultural La Madriguera de Temperley (Santa María de Oro 8) .

"El taller está dirigido a los que deseen iniciarse en la escritura literaria o a los que, ya habiendo incursionado en la escritura, necesiten adquirir recursos y práctica. Vamos a hacer especial hincapié en la lectura con el propósito de distinguir herramientas y estrategias literarias empleadas por los grandes escritores de todos los tiempos, ya que no se puede ser un buen escritor sin antes ser un buen lector", expresó el escritor, actor y dramaturgo Quique Pagella , quien estará a cargo de los encuentros que se brindarán los sábados, a las 10, en la Cámara de Comercio de Temperley (25 de mayo 102) .

"Otro eje del taller será la búsqueda y construcción del propio estilo. Tendremos un grupo de WhatsApp donde subiré las lecturas propuestas para cada encuentro y donde los participantes compartirán sus trabajos de modo que todos puedan leerlos y realizar devoluciones", agregó Pagella.

Los talleres también se llevarán a cabo los sábados, a las 10, junto a Samanta Russo en el Centro de Jubilados Jubilza de Parque Barón (Arana Goiri 869); los lunes, a las 15, con Cecilia García Nikilson en el Centro de Jubilados Los Abuelos de Julio de Centenario (Milán 262); jueves, a las 15, junto a Cecilia Marsili en la Biblioteca Escritores Argentinos de Llavallol (Pasaje Adrogué 186); y los martes, a las 14, junto a Nora Cerisola en el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653).

Mientras que Federico Guerra estará a cargo de los encuentros que se darán en Turdera los miércoles, a las 18, en el Centro de Jubilados Sol de Turdera (Patricios 350); y los viernes, a las 18, en la Sociedad de Fomento Oro Oeste (San Luis 1235). Los vecinos interesados en participar tienen que mandar un mail a [email protected].

Cuáles son los talleres para jóvenes de Lomas de Zamora

En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 30 años. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, arte sustentable, ensamble de música, danzas urbanas, diseño y vestuario, danzas contemporáneas, malabarismo, escenotecnia, vóley mixto, hockey femenino, boxeo recreativo, kickboxing, taekwondo, futsal, futbol femenino y básquet son las opciones disponibles de deportes.

Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.