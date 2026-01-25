Desde Lomas de Zamora, a la memoria: un certamen literario por la Masacre de San Patricio

El concurso busca mantener viva la trágica historia de la Masacre de San Patricio. Los vecinos de Lomas podrán participar del certamen.

A 50 años de la Masacre de San Patricio , que tuvo entre sus víctimas a un seminarista de Lomas de Zamora , la Asociación Civil Mártires Palotinos lanzó un certamen literario para mantener viva la memoria de los cinco asesinados durante la última Dictadura Militar. La propuesta busca reflexionar sobre uno de los hechos más crueles sufridos por la Iglesia católica.

La Masacre de San Patricio ocurrió en la parroquia ubicada en el barrio porteño de Belgrano, donde un grupo de tareas asesinó a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos: Alfredo Leaden, Alfredo Kelly, Pedro Duffau, Salvador Barbeito y Emilio Barletti , militante político de Lomas de Zamora que llevó adelante un destacado trabajo social y comunitario en los barrios Villa Rita, El Faro, Las Heras y en la Parroquia Cristo Obrero.

En el marco del 50° aniversario , la Asociación impulsó un certamen literario que está abierto a personas mayores de 18 años, sin restricciones de nacionalidad. Los textos enviados deberán ser cuentos o relatos cortos de ficción, originales e inéditos, escritos en castellano, con una extensión de entre dos y seis páginas, y deberán hacer referencia a los hechos ocurridos en San Patricio hace casi medio siglo.

Los trabajos se recibirán de manera digital hasta el 17 de abril a las 23.59, enviándolos por correo electrónico a la dirección [email protected], bajo el asunto “Concurso Literario Masacre de San Patricio – Mártires Palotinos”. El jurado otorgará como primer premio una estatuilla y diplomas para el segundo y tercer puesto, además de la posibilidad de integrar una antología conmemorativa por los 50 años de la masacre.

Claudia Browne, miembro de la Asociación y una de las organizadoras del certamen, explicó el sentido de la propuesta: “La Asociación está formada por laicos que, desde el 4 de julio de 1976, trabajamos para mantener viva la memoria de los Cinco, para impulsar la causa del martirio en Roma y la causa penal en la justicia argentina, y también para continuar con acciones solidarias y altruistas”.

multimedia.normal.98710a12f3fb6243.4d6173616372652d64652d53616e2d506174726963696f5f6e6f726d616c2e6a7067 Un mural que homenajea a las cinco víctimas de la Masacre de San Patricio: Emilio Barletti era militante en Lomas.

Además, recordó que durante años el trabajo se sostuvo de manera constante en la parroquia donde ocurrió el crimen. “Desde hace mucho tiempo, los 4 de cada mes nos reunimos en San Patricio para leer sus escritos, reflexionar, informarnos de novedades y brindar una oración. Pasaron muchos años hasta que se tomó la decisión de darle forma de Asociación”, contó Browne.

La intención de la Asociación es seguir fomentando la memoria colectiva. “Con el concurso queremos que la gente piense, reflexione, se inspire y que, quien no conoce los hechos, se informe”, agregó Claudia.

“Buscamos mantener vivo su pensar, honrar sus memorias y que su voz no se apague, sino que siga hablando a través de los autores”, concluyó Browne. Todas las bases y condiciones del concurso literario están publicadas en la cuenta de Facebook de la Asociación Civil Mártires Palotinos: los interesados en participar deben contactarse a través de un mensaje directo a dicha red social.