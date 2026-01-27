Allanamientos en Lomas de Zamora: detuvieron a un hombre por atacar a tiros a un padre y su hijo

El operativo incluyó un allanamiento en Lomas de Zamora .

Un hombre fue detenido durante una serie de allanamientos en Lanús y Lomas de Zamora , acusado de atacar a tiros a un padre y a su hijo en el marco de un hecho ocurrido hace dos meses en el partido de Avellaneda.

El hecho que dio origen a la investigación fue reportado el pasado 26 de noviembre. Ese día, Jorge Luis Barraza y su hijo salían de su vivienda y fueron interceptados por dos hombres que se desplazaban a bordo de un Volkswagen Fox gris.

Según manifestaron las víctimas a la Justicia, los agresores actuaron sin mediar palabras, y efectuaron varios disparos y luego huyeron a toda velocidad del escenario del violento episodio .

El padre de 30 años fue herido de bala en el rostro y tuvo que ser trasladado a un hospital de la zona, donde lo sometieron a una intervención quirúrgica. Posteriormente, fue dado de alta.

Tras la denuncia, efectivos de la SubDDI Lanús, junto al Grupo Táctico de Operaciones de la Comisaría Lanús 5ª, analizaron imágenes de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar el vehículo utilizado y a los presuntos autores.

Hay un acusado prófugo

El fiscal Martín Rodríguez, titular de la UFI 6 del Departamento Judicial de Avellaneda - Lanús, ordenó la realización de tres allanamientos, en uno de los cuales apresaron a uno de los sospechosos, identificado como Hugo Osvaldo Coman, de 24 años.

El segundo implicado, Leandro Agustín Herrera, permanece prófugo. Durante los operativos se secuestró el vehículo utilizado en el ataque, una pistola con pedido de secuestro, diez teléfonos celulares y 14 cartuchos calibre 9 milímetros.