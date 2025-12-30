Organizan en Lomas de Zamora un taller de lectura de cuentos sobre Fontanarrosa

El taller es abierto y gratuito para los vecinos de Lomas de Zamora.

El escritor Leandro Alva confirmó que, durante enero, dictará un taller gratuito de lectura de cuentos centrado en la figura de Roberto Fontanarrosa. Las clases se realizarán en Lomas de Zamora: los vecinos tendrán la posibilidad de elegir entre tres centros culturales que estarán a disposición para la actividad.

En un diálogo con este medio, el escritor lomense indicó que el taller de lectura de cuentos está pensado para un público adulto se desarrollará durante el primer mes del 2026: en el Centro Cultural Darragueira (Darragueira N° 275, Banfield) se realizará los martes 6, 13 y 20 de enero; en el Centro Cultural San José (Caaguazú esquina Anchoris, Temperley) las clases estarán disponibles los miércoles 7, 14 y 21 de enero; y en el Centro Cultural Fiorito (Presidente Perón y Recondo, Fiorito) los encuentros se llevarán a cabo los viernes 9, 16 y 23 de enero. Todas las clases comenzarán a las 11.

Leandro Alva y un propósito para su taller en Lomas de Zamora “La idea del taller es rescatar el humor en la literatura, algo en lo que Roberto Fontanarrosa era un especialista. Además, quiero resaltar este género con el propósito de que se tome con mayor seriedad, ya que considero que es más difícil hacer reír que llorar”, adelantó Alva sobre el contenido de las clases, que también tendrán la finalidad de “contagiar buena onda” en el inicio del nuevo año.

Esta actividad estará enmarcada en la colonia cultural que realiza todos los años el Municipio de Lomas, a través del área de Cultura, en donde se ponen a disposición distintos talleres sin costo para los vecinos. 272792-t El escritor de Lomas, Leandro Alva, estará al frente de las clases en los tres centros culturales. Los lomenses que deseen ser parte del taller simplemente deben asistir los días que se dicten las clases. Es importante aclarar que no hace falta inscripción previa ni haber participado de algún taller con anticipación: el único requisito para ser parte de las jornadas es ser mayor de edad.

