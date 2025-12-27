sábado 27 de diciembre de 2025
27 de diciembre de 2025
Una puerta al mundo del trabajo.

Lomas: más de 800 estudiantes tuvieron prácticas profesionalizantes

Las experiencias laborales en empresas y áreas locales fueron impulsadas por el Municipio para fortalecer la educación y las herramientas para el futuro.

Participaron estudiantes de varias escuelas de Lomas.

Más de 800 estudiantes de Lomas de Zamora tuvieron experiencias laborales en empresas y áreas locales a través de las prácticas profesionalizantes, una propuesta impulsada por el Municipio con el objetivo de fortalecer los aprendizajes y brindar herramientas para el futuro.

Pensada como un un puente entre la escuela y el trabajo, la iniciativa permitió que los alumnos desarrollen sus conocimientos y habilidades en entornos laborales. Desde la Escuela Especial N°501 y las técnicas N°1, N°4, N°5 y N°6 hicieron prácticas en COFEX, una industria lomense dedicada a la alimentación institucional. Chicos y chicas tuvieron la oportunidad de rotar por distintas áreas de la empresa, conocer sus procesos y sumar experiencia en un ámbito laboral cuidado.

Las últimas jornadas se hicieron en las primarias N°42 y N°50.
Junto a Provincia

Controlan la salud de miles de chicos en las escuelas de Lomas
En Lomas de Zamora, los estudiantes pueden llevarse libros de la escuela a sus casas.
Educación.

Inclusión y aprendizaje: entregaron 65 mil libros en escuelas de Lomas

También se hicieron prácticas en el área de Catastro y Obras Particulares, donde conocieron cómo se gestiona el desarrollo urbano de la ciudad y participaron del análisis de proyectos. "Vimos todo lo que es la nomenclatura catastral, cómo se ordenan los planos municipales según la nomenclatura, que se tiene en cuenta a la hora de corregir algún plano y también salimos a hacer inspecciones por la zona del centro de Lomas", contaron los estudiantes de la Técnica N°6 que están dentro de la orientación de Maestro Mayor de Obras.

practicas profesionalizantes4
Una propuesta pensada como un un puente entre la escuela y el trabajo.

El área de Hábitat y Tierras, Bromatología y la empresa Cotramel fueron otros de los espacios que recibieron a los alumnos. "Fue una linda experiencia porque tuvimos la oportunidad de acompañar a los agrimensores, estar en la oficina y nutrirnos de muchos conocimientos que nos transmitieron", destacaron desde el Passalacqua, emblemática escuela de Banfield en relación a las prácticas en el áreas de Tierras y Vivienda.

Talleres contra el bullying en Lomas de Zamora

Lomas contra el Bullying es un programa del Municipio que genera espacios de escucha y reflexión con el objetivo de promover el respeto, la empatía y la convivencia. A lo largo del año, se organizaron talleres para 6 mil estudiantes en más de 120 establecimientos educativos de diferentes niveles.

Guiados por especialistas en la temática, los chicos y chicas tuvieron actividades lúdicas para identificar situaciones de bullying y reconocer cuáles son las palabras o acciones que pueden provocar dolor y tristeza en las personas. También reflexionaron sobre los vínculos en el mundo digital y los conflictos que pueden generarse en las redes sociales.

Los encuentros organizados por la Secretaría de Educación tuvieron el objetivo de generar un ambiente de compañerismo y solidaridad en el que todas y todos se sientan seguros, respetados y conscientes de los riesgos y daños que causan las difamaciones y agresiones.

