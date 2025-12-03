Es periodista, pero el humor del stand up la atrapó y fusiona la actuación con la información

Gisela es periodista, estudió en la Universidad de Lomas y la actuación siempre fue parte de su vida.

Gisela Romagnolo (42) es una lomense que se destaca por ser multifacética y seguir sus instintos personales porque desde muy chica la atrapó la actuación, la comunicación y el bienestar físico, mental y emocional. Por eso, actualmente fusiona su faceta de periodista con subirse al escenario para hacer reír al público a través del stand up .

Si bien, no se considera una standapera de base, asegura que le gusta mucho esa faceta de la actuación porque a ella la ayudó a sobrellevar una situación adversa. "Me echaron del trabajo el año pasado y busqué hacer algo que me vinculara con el humor, con divertirme y el stand up me atrapó. Me corrió de ese lugar en que estaba, necesitaba desenfocar de la presión y lo tomé para desestresar y me terminó encantando", expresó sobre esta faceta que llegó a su vida para no alejarse porque hasta comenzó a escribir sus textos de humor para los shows que brinda en el Paseo La Plaza, en cumples y despedidas privadas.

Romagnolo estudió en el Normal de Banfield , donde comenzó a hacer sus primeros pasos en el mundo de las tablas. "Había un taller de actuación cuando estaba cursando el 4° año del secundario, así que con mis 16 años me anoté con mis compañeros y encontré el amor por la improvisación. Ese taller lo hice por dos años y luego estudié en la Casa del Teatro en Monte Grande , donde hice comedia musical un tiempo", recordó sobre las primeras incursiones en el rubro.

Pero, el periodismo también la atrapó porque comunicar es una de sus pasiones. Así que estudió en la Universidad de Lomas y entendió enseguida que podía fusionar ambas amores porque, según explicó están muy relacionadas: "Enseguida entendí que ambos oficios tienen que ver con la memorización, con tener el texto pensado, con manejar el uso de la palabra, ser locuaz, con el juego de las voces, con las posturas y además ambos tienen mucho de investigación, buscar, preguntarse, destacar un personaje o personalidad. Todo esto es fundamental para el periodismo y para tener herramientas al momento de actuar".

La periodista con presente laboral mixto

Cuando se le consulta a Romagnolo como es su presente laboral, lo califica como de "mixto". "Trabajo en periodismo agropecuario hace 20 años y si bien me gustaría dedicarme a la actuación y por completo al humor, por ahora estoy transaccionando", detalló.

Multifacética como pocas, además de actriz y periodista, es instructora de hatha yoga y yoga infantil. "Por ahora entre esas tres actividades me diversifico", comentó sobre su parte más espiritual. Hasta tiene su propia página web sobre esta faceta que es: https://www.indrayoga.com.ar/

Como si fuera poco, la lomense también es mamá y utiliza mucho en sus monólogos esa temática ya que intenta escribir sobre sus propias anécdotas y las de otros.

Su pasión por el stand up

La periodista, actriz y profe de yoga se autodenomina como "muy habladora" en su vida de todas los días y además es una gran contadora de anécdotas por lo que a la hora de presentarse como standapera le sirve mucho. Hace dos años que hizo el curso de stand up y se lanzó a presentarse en distintos lugares. De hecho, su cuentas de Instagram se llama @standup.charlitasconchicha

"Me divierten mucho las historias mías y de otros y siento que el stand up me atrapó mucho por ese lado. Me estoy dedicando a hacer monólogos y escribir humor porque es algo que nos sirve a todos y estoy buscando hablar de cotidianidad sin llegar al chiste burdo. Estoy trabajando mucho en eso", señaló.

fba89c3a-2d5f-4034-9a69-59aa2838a191 Le gustaría dedicarse al 100% al humor.

Los temas que más toca a la hora de hacer sus presentaciones en público es el lado B de la maternidad, intenta contar eso de las que muchas no hablan. "Me gusta porque es parte de lo que vivimos como mamás y lo entiendo que es lo nos hace ser madres también y lo que más me divierte destacar es las diferencia entre como viven la crianza los papás respecto a las mamás".

También toca la cuestión millennials comparando su propia infancia y adolescencia con lo que sucede en la actualidad. "Todo lo hago con un profundo respeto y con amor", aseguró y agregó que sobre eso de sentir que le gusta el stand up, pero no sentirse standapera explicó que se debe a que por su formación agrega mucha improvisación en sus espectáculos: "Me gusta meterle cositas de teatro, intento hacer una linda mezcla".

Su historia muy vinculada a Lomas

Actualmente, Romagnolo vive en el Barrio porteño de Versalles, pero desde muy chica estuvo vinculada a Lomas y hasta guarda muchos recuerdos y anécdotas sobre todo de Banfield, donde ha pasado gran parte de su vida.

"Lo que más me gusta es bajar del tren en Banfield Este, y escuchar los pajaritos. Amo caminar por la calle Maipú porque viví un tiempo sola muy cerquita de ahí y esa zona me trae muchos recuerdos de los locales cerrados el horario de la siesta, por ejemplo, las calles empedradas", recordó con una sonrisa.

También trabajo en prensa en el Galpón de Banfield donde contó que se divirtió mucho y también allí hizo teatro. "Me encantaba ir de chica a la laguna de Santa Catalina, jugar con las bombuchas con mis amigos y actualmente hago muchos chistes de esa época de mi adolescencia porque es la historia que nos identifica y en lomas fui muy feliz", recalcó sobre una parte que hoy la ayuda a que sus monólogos sean más atractivos.

Las presentaciones de "Charlitas con Chicha"