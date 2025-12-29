lunes 29 de diciembre de 2025
Descanso programado.

Qué destinos eligen los vecinos de Lomas y cómo planifican sus vacaciones

Agencias de viajes de Lomas aseguraron que crece la compra anticipada de paquetes, con Brasil, Argentina y hasta Europa entre las opciones más consultadas.

Diariolaunion | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Con la mirada puesta en 2026, las agencias de viajes de Lomas ya comienzan a marcar tendencias sobre los destinos turísticos que elegirán los vecinos. Aunque la temporada de verano ya está en marcha, indicaron que el movimiento se da con cautela y planificación, comprando anticipadamente los paquetes para vacacionar durante el próximo año.

Alicia, empleada de Torremolinos Viajes, dialogó con el Diario La Unión y explicó que las ventas actuales son “tranquilas y medidas”. Según detalló, el interés más fuerte no está puesto en los viajes a corto plazo, sino en aquellos programados con varios meses de anticipación.

Los vecinos de Lomas ya piensan en las vacaciones

“Se nota un mayor movimiento en las vacaciones planificadas para agosto, septiembre u octubre de 2026”, señaló quien trabaja en la agencia desde hace tres décadas. Esta forma de organización les permite a los vecinos acceder a paquetes más económicos, una opción clave al momento de decidir un destino.

En cuanto a los lugares más elegidos, Brasil aparece como una de las opciones preferidas. “Pica en punta por su accesibilidad en cuanto a precios, sobre todo si se lo compara con algunos destinos de la costa argentina”, explicó. También hay turistas que apuestan a otros tipos de experiencias y eligen recorrer distintos países de Europa.

Respecto a las expectativas de cara al próximo año, Alicia consideró que “el 2026 se perfila como un año intermedio en cuanto a las ventas”, en el que se mantendrán niveles similares a los de 2025. Torremolinos Viajes funciona en Carlos Pellegrini 128, entre Boedo y Sáenz, y sigue siendo un punto de referencia para quienes planifican sus vacaciones.

Olga, empleada de Judith Tur (agencia ubicada en Hipólito Yrigoyen 9030, con 37 años de trayectoria en Lomas), compartió una visión similar a la de su colega. “La temporada va arrancando, pero de a poco”, sostuvo, y rápidamente agregó que los vecinos cuentan con alternativas para elegir su destino ideal.

Según explicó la empleada, que cuenta con 12 años de experiencia en la empresa, los lomenses optan tanto por destinos nacionales como internacionales. “Argentina sigue siendo uno de los países más elegidos para descansar durante el verano, con distintas provincias encabezando esas preferencias. También hay consultas por el Caribe y Europa”, concluyó, dejando en claro que la planificación anticipada será una de las claves del turismo en 2026.

